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Тарасов оформил первый шат-аут в карьере и стал уникальным вратарём в истории НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов провёл свой первый «сухой» матч в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Источник: Getty Images

Вратарь отразил все 26 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:1 Б), но уступил по в серии буллитов.

Таким образом, Тарасов стал единственным вратарём в истории НХЛ, оформившим свой первый шат-аут в лиге, но проигравшим этот матч. Ранее 21 вратарь в истории НХЛ не смог победить при своём первом «сухом» матче в лиге. Однако все эти матчи завершились с ничейным счётом 0:0, так как ранее не проводились буллитные серии при завершении овертайма без голов. Серии буллитов были введены в НХЛ в сезоне-2000/2001.

Всего в НХЛ Тарасов провёл 57 матчей, одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 89,8%.

Рейнджерс
1:0
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
19.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Дин Эвасон
Вратари
Игорь Шестеркин
Даниил Тарасов
(Даниил Тарасов)
1-й период
11:06
Адам Фантилли
17:31
Мика Зибанежад
3-й период
50:36
Мика Зибанежад
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Трочек
(Рейнджерс)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Рейнджерс