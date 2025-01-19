Тарасов оформил первый шат-аут в карьере и стал уникальным вратарём в истории НХЛ

Таким образом, Тарасов стал единственным вратарём в истории НХЛ, оформившим свой первый шат-аут в лиге, но проигравшим этот матч. Ранее 21 вратарь в истории НХЛ не смог победить при своём первом «сухом» матче в лиге. Однако все эти матчи завершились с ничейным счётом 0:0, так как ранее не проводились буллитные серии при завершении овертайма без голов. Серии буллитов были введены в НХЛ в сезоне-2000/2001.