В Америке почти поставили крест на русском таланте! Кузьменко пережил ужасное время, но не сдался и снова забивает

Вот у кого этот сезон складывается неудачно, так это у Андрея Кузьменко. Нападающий «Калгари Флеймз» проводит свой третий год в Национальной хоккейной лиге и пока его можно назвать худшим в заокеанской карьере россиянина.
Начало было неплохим — семь очков в первых восьми играх, достаточно весомое игровое время, иногда доходившее до 19 минут за матч, а потом, как говорится, как отрезало. До игры, состоявшейся минувшей ночью, на счету Кузьменко было 10 очков в 32 встречах, девять из которых — результативные передачи.
По ходу сезона в СМИ начали появляться новости о том, что Кузьменко пропускает матчи по причине тренерского решения. Сам же Андрей накануне этих новостей открыто критиковал свою игру.
«Я понимаю, что немного неудачно начал этот сезон. Допускаю ошибки, я должен играть лучше и помогать команде. Все просто — нужно каждый день усердно работать; на льду или в зале — не имеет значения. Я должен забивать за эту команду. На данный момент, спустя месяц после начала сезона, это очень плохой результат для меня», — говорил Кузьменко журналистам после одной из игр.
Но после тех слов мало что изменилось. Серия без голов длилась больше трех месяцев — 96 дней не забрасывал шайб Кузьменко. Безголевая серия прервалась только в ночь с субботы на воскресенье — Кузьменко отличился в большинстве в матче против «Виннипег Джетс», этот гол стал победным в игре c одним из лидеров чемпионата. Не только победным для команды, но еще и победным для самого игрока — личная победа, которая может стать началом возвращения на прежний уровень.
Предыдущие три матча «Калгари» Кузьменко смотрел с трибуны. При достаточно скромном составе Андрей не попадал в состав, и вот воспользовался полученным шансом.
«Ужасное время было для меня. Непросто с ментальной точки зрения. Пропустил много матчей. Надо продолжать улыбаться, продолжать работать. Я играю в хорошей команде с хорошими людьми. Наслаждаюсь этим моментом. Впервые в своей карьере я провожу такой ужасный сезон, всего два гола в 32 матчах — не тот уровень, который я должен показывать. Я это понимаю. Сейчас у меня плохая полоса, но я понимаю, что мне нужен был этот гол. Я много работаю каждый день. Это тяжело, но для моего будущего это хорошо. Мой гол? Это было хорошо. Теперь я могу улыбаться», — сказал Кузьменко после матча журналистам.
Понимает важность этого гола для россиянина и главный тренер «Флеймз» Райан Хуска:
«Этот гол Кузьменко в большинстве был важен для команды, но и для него самого, как для игрока. Посмотрите на его бросок. Он умный игрок с хорошим броском. Сегодня он забил важный гол для нас», — сказал Хуска после матча.
Хочется верить, что эта шайба придаст Кузьменко уверенности и поможет вернуться в прежнее русло. На фоне слухов о возвращении по окончании сезона обратно в КХЛ сегодняшний гол — отличный импульс для игрока. Есть ощущение, что в НХЛ россиянин еще своего последнего слова не сказал и с камбэком можно повремени. В межсезонье, если «Калгари» не продлит контракт с Кузьменко, может найтись команда, которая захочет подписать россиянина на небольшой срок и небольшие деньги. Поэтому вопрос будет лишь в том, захочет ли сам Андрей оставаться на скромной зарплате в НХЛ или решит ехать на хорошие деньги обратно в Россию.
Надежда Тонконог