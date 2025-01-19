В Америке почти поставили крест на русском таланте! Кузьменко пережил ужасное время, но не сдался и снова забивает

«Ужасное время было для меня. Непросто с ментальной точки зрения. Пропустил много матчей. Надо продолжать улыбаться, продолжать работать. Я играю в хорошей команде с хорошими людьми. Наслаждаюсь этим моментом. Впервые в своей карьере я провожу такой ужасный сезон, всего два гола в 32 матчах — не тот уровень, который я должен показывать. Я это понимаю. Сейчас у меня плохая полоса, но я понимаю, что мне нужен был этот гол. Я много работаю каждый день. Это тяжело, но для моего будущего это хорошо. Мой гол? Это было хорошо. Теперь я могу улыбаться», — сказал Кузьменко после матча журналистам.