«Сан-Хосе» уступил «Бостону» в матче НХЛ. Аскаров отразил 27 бросков

В составе победителей шайбы забросили Винни Леттьери (10-я минута), Давид Пастрняк (28), Чарли Койл (49, 55), Брэд Маршанд (59) и Элиас Линдхольм (60). У «Сан-Хосе» отличились Баркли Гудроу (14), Уильям Смит (29) и Фабиан Зеттерлунд (36).
Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провел полный матч и отразил 27 бросков. Выступающий за «Бостон» защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
«Бостон» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 52 очка в 48 матчах. «Сан-Хосе» идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 34 очками после 49 встреч. В следующем матче «Бостон» в ночь на 23 января по московскому времени на выезде сыграет с «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» в ночь на 22 января в гостях встретится с «Нэшвиллом».