«Сан-Хосе» уступил «Бостону» в матче НХЛ. Аскаров отразил 27 бросков

«Бостон» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 52 очка в 48 матчах. «Сан-Хосе» идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 34 очками после 49 встреч. В следующем матче «Бостон» в ночь на 23 января по московскому времени на выезде сыграет с «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» в ночь на 22 января в гостях встретится с «Нэшвиллом».