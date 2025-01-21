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«Сан-Хосе» уступил «Бостону» в матче НХЛ. Аскаров отразил 27 бросков

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. «Бостон» дома со счетом 6:3 обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Винни Леттьери (10-я минута), Давид Пастрняк (28), Чарли Койл (49, 55), Брэд Маршанд (59) и Элиас Линдхольм (60). У «Сан-Хосе» отличились Баркли Гудроу (14), Уильям Смит (29) и Фабиан Зеттерлунд (36).

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров провел полный матч и отразил 27 бросков. Выступающий за «Бостон» защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

«Бостон» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 52 очка в 48 матчах. «Сан-Хосе» идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 34 очками после 49 встреч. В следующем матче «Бостон» в ночь на 23 января по московскому времени на выезде сыграет с «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» в ночь на 22 января в гостях встретится с «Нэшвиллом».

Бостон
6:3
1:1, 1:2, 4:0
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
20.01.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Райан Варсофски
Вратари
Йоонас Корписало
Ярослав Аскаров
(Ярослав Аскаров, Ярослав Аскаров)
1-й период
09:21
Винни Леттьери
(Оливер Вальстрем, Джордан Истерли)
13:16
Барклай Гудроу
(Тай Делландреа, Нико Штурм)
2-й период
26:32
Хенри Тран
27:02
Давид Пастрняк
(Элиас Линдхольм, Павел Заха)
28:52
Уилл Смит
(Микаэль Гранлунд)
32:35
Коди Сиси
35:18
Фабиан Зеттерлунд
(Уилл Смит)
3-й период
48:22
Чарли Койл
(Брэд Маршан, Мэттью Пойтрас)
51:02
Брэд Маршан
54:11
Чарли Койл
(Мейсон Лорей, Мэттью Пойтрас)
58:45
Брэд Маршан
(Брэндон Карло, Давид Пастрняк)
59:35
Элиас Линдхольм
(Чарли Койл, Эндрю Пик)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь