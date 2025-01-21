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Гол Тренина помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд».

Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Джейкоб Миддлтон, Яков Тренин и Брок Фэйбер. Российский нападающий Марат Хуснутдинов не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Натан Маккиннон.

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений. «Колорадо» потерпел второе поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Миннесота» сразится с «Ютой», а «Колорадо» проведёт игру с «Виннипег Джетс».

Колорадо
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
20.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18072 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
Марк-Андре Флери
1-й период
12:18
Джейкоб Миддлтон
(Лиам Эгрен, Фредерик Годро)
15:21
Китон Миддлтон
18:01
Росс Колтон
2-й период
20:11
Юэль Эрикссон Эк
24:56
Арттури Лехконен
28:02
Юэль Эрикссон Эк
35:42
Кейси Миттельштадт
38:52
Нэйтан Маккиннон
(Самуэль Жирар)
3-й период
42:08
Яков Тренин
(Давид Иржичек, Лиам Эгрен)
43:43
Брок Фэйбер
(Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон)
45:41
Юэль Эрикссон Эк
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь