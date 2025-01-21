Трамп на митинге в Вашингтоне вновь похвалил Овечкина

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вечером на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, вновь похвалил российского хоккеиста Александра Овечкина.
«У вас нет свободных мест. И, кстати, владельцы Capital One, они такие хорошие. Мы должны болеть за их команды, потому что они так хорошо к нам относились», — сказал он. «У хоккейных команд все отлично. Овечкин… Овечкин довольно хорош, не так ли? У них все отлично. Поэтому я хочу поблагодарить их, владельцев арены Capital One», — добавил Трамп.
Спортивная арена Capital One является домашней площадкой клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон». Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
В воскресенье на арене Capital One состоялся митинг сторонников Трампа, выступая на котором, он упомянул российского хоккеиста, назвав его «великим игроком».
Республиканец Трамп вторично вступил в должность главы американской администрации 20 января. Он одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Джо Байден. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017—2021 годах. Он стал вторым в истории США человеком, который повторно занял высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й президент в 1885—1889 годах и 24-й в 1893—1897 годах). Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.