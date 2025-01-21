Трамп на митинге в Вашингтоне вновь похвалил Овечкина

«У вас нет свободных мест. И, кстати, владельцы Capital One, они такие хорошие. Мы должны болеть за их команды, потому что они так хорошо к нам относились», — сказал он. «У хоккейных команд все отлично. Овечкин… Овечкин довольно хорош, не так ли? У них все отлично. Поэтому я хочу поблагодарить их, владельцев арены Capital One», — добавил Трамп.