Макдэвида дисквалифицировали в НХЛ! Чем провинилась канадская суперзвезда?

Участниками заварушки, которая началась практически одновременно с актом физического насилия в исполнении одного из лучших хоккеистов планеты, стали все присутствовавшие на площадке полевые игроки. Каждый из них получил по две минуты, но Макдэвид оказался не единственным, кто схватил ещё и штраф дисциплинарный, — защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс точно таким же способом ударил своего коллегу по амплуа из «Ойлерз» Эвана Бушара. А вот Конор Гарланд, который, по сути, всю эту кашу и заварил, отделался лёгким испугом в виде тех же двух штрафных минут.