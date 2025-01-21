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Гол и передача Дорофеева не спасли «Вегас» от проигрыша «Сент-Луису»

«Вегас» уступил «Сент-Луису» со счетом 4:5 в матче НХЛ, Дорофеев набрал два очка.

Источник: Ethan Miller/Getty Images

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на своем льду по буллитам уступил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Брэйден Шенн (9-я минута), Натан Уокер (20), Джейк Нейборс (27) и Кэм Фаулер (40). У «Вегаса» шайбы забросили Томаш Гертл (15), Бретт Хауден (28), Джек Айкел (57) и российский нападающий Павел Дорофеев (60). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сент-Луиса».

Дорофеев также записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету россиянина 30 очков (20 голов + 10 передач) в 47 играх сезона. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич также отметился голевой передачей.

«Вегас» проиграл в четвертом матче кряду и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 62 очка за 47 матчей. «Сент-Луис» (50 очков) идет на пятой позиции в Центральном дивизионе.

Результаты остальных матчей дня:

«Сиэтл» — «Баффало» — 6:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 3:1;

«Торонто» — «Тампа» — 5:3;

«Чикаго» — «Каролина» — 3:4 ОТ.

Вегас
4:5
1:2, 1:2, 2:0, 0:0
Б
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
21.01.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17879 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джим Монтгомери
Вратари
Адин Хилл
(Адин Хилл, Адин Хилл)
Джордан Биннингтон
1-й период
08:25
Брэйден Шенн
(Джордан Кайру, Дилан Холлоуэй)
13:00
Джастин Фолк
14:09
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Ши Теодор)
17:15
Бретт Хауден
19:43
Натан Уокер
(Филип Броберг, Радек Факса)
2-й период
26:31
Джейк Нейберс
(Роберт Томас, Колтон Парэйко)
27:25
Бретт Хауден
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
32:47
Дилан Холлоуэй
39:02
Александр Хольц
39:29
Кэм Фаулер
(Джордан Кайру, Павел Бучневич)
3-й период
56:50
Джек Айкел
(Ши Теодор, Алекс Пьетранджело)
59:30
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брэйден Шенн
(Сент-Луис)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь