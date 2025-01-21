Гол и передача Дорофеева не спасли «Вегас» от проигрыша «Сент-Луису»

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Брэйден Шенн (9-я минута), Натан Уокер (20), Джейк Нейборс (27) и Кэм Фаулер (40). У «Вегаса» шайбы забросили Томаш Гертл (15), Бретт Хауден (28), Джек Айкел (57) и российский нападающий Павел Дорофеев (60). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сент-Луиса».