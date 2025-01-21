Гол и передача Дорофеева не спасли «Вегас» от проигрыша «Сент-Луису»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на своем льду по буллитам уступил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Брэйден Шенн (9-я минута), Натан Уокер (20), Джейк Нейборс (27) и Кэм Фаулер (40). У «Вегаса» шайбы забросили Томаш Гертл (15), Бретт Хауден (28), Джек Айкел (57) и российский нападающий Павел Дорофеев (60). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сент-Луиса».
Дорофеев также записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету россиянина 30 очков (20 голов + 10 передач) в 47 играх сезона. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич также отметился голевой передачей.
«Вегас» проиграл в четвертом матче кряду и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 62 очка за 47 матчей. «Сент-Луис» (50 очков) идет на пятой позиции в Центральном дивизионе.
Результаты остальных матчей дня:
«Сиэтл» — «Баффало» — 6:4;
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 3:1;
«Торонто» — «Тампа» — 5:3;
«Чикаго» — «Каролина» — 3:4 ОТ.