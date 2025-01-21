Российский хоккеист вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одно очко, выступив в роли ассистента для Пола. Эта результативная передача позволила Кучерову выйти на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата. На его счету теперь 69 очков (21+49). Такое же количество баллов набрал игрок «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Лидером гонки является нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший на пять очков больше.