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Российский хоккеист вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Getty Images

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:3. В составе победившей команды голами отметились Остон Мэттьюс, Мэтт Нис, который оформил дубль, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Ник Пол, который дважды поразил ворота соперника, и Даррен Рэддиш.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одно очко, выступив в роли ассистента для Пола. Эта результативная передача позволила Кучерову выйти на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата. На его счету теперь 69 очков (21+49). Такое же количество баллов набрал игрок «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Лидером гонки является нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший на пять очков больше.

После этого матча хоккеисты «Торонто» с 62 очками расположились на втором месте в Восточной конференции, «Тампа» с 53 очками идет на шестой строчке.

Торонто
5:3
1:0, 2:1, 2:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
21.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19123 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джон Купер
Вратари
Джозеф Уолл
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон, Йонас Йоханссон, Йонас Йоханссон)
1-й период
04:06
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Оливер Экман-Ларссон)
2-й период
33:45
Вильям Нюландер
(Стивен Лоренц, Морган Райлли)
36:07
Ник Пол
(Брэйден Пойнт, Даррен Раддиш)
39:37
Мэттью Найз
(Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер)
3-й период
41:15
Понтус Хольмберг
48:07
Даррен Раддиш
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
49:21
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
50:09
Мэттью Найз
(Бобби Макманн, Митчелл Марнер)
51:02
Давид Кампф
52:05
Ник Пол
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
58:55
Митчелл Марнер
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь