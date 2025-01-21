«Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Малкин забросил первую шайбу в 2025 году

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз (11-я минута), Сидни Кросби (15), Евгений Малкин (29), Коди Гласс (40) и Энтони Бовиллье (47). У проигравших отличился Адриан Кемпе (37).
Малкин прервал серию из шести матчей без голов. В последний раз российский нападающий забрасывал 30 декабря в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).
Кросби, также сделавший результативный пас, довел количество очков в текущем регулярном чемпионате до 51 (13 голов + 38 передач). Канадский форвард в 18-й раз за карьеру добрался до отметки в 50 очков, в НХЛ он выступает на протяжении 20 лет. Капитан «Питтсбург» лишь дважды не сумел набрать 50 очков за регулярный чемпионат — в сезонах-2011/12 и 2019/20, завершив их с 37 и 47 очками соответственно.
«Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 55 очков в 44 матчах. «Питтсбург», одержавший вторую победу в последних шести играх, располагается на седьмой позиции Столичного дивизиона с 48 очками после 49 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» 23 января примет «Флориду», «Питтсбург» днем позднее встретится на выезде с «Анахаймом».