«Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Малкин забросил первую шайбу в 2025 году

Кросби, также сделавший результативный пас, довел количество очков в текущем регулярном чемпионате до 51 (13 голов + 38 передач). Канадский форвард в 18-й раз за карьеру добрался до отметки в 50 очков, в НХЛ он выступает на протяжении 20 лет. Капитан «Питтсбург» лишь дважды не сумел набрать 50 очков за регулярный чемпионат — в сезонах-2011/12 и 2019/20, завершив их с 37 и 47 очками соответственно.