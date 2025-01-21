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«Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ. Малкин забросил первую шайбу в 2025 году

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз (11-я минута), Сидни Кросби (15), Евгений Малкин (29), Коди Гласс (40) и Энтони Бовиллье (47). У проигравших отличился Адриан Кемпе (37).

Малкин прервал серию из шести матчей без голов. В последний раз российский нападающий забрасывал 30 декабря в домашней игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).

Кросби, также сделавший результативный пас, довел количество очков в текущем регулярном чемпионате до 51 (13 голов + 38 передач). Канадский форвард в 18-й раз за карьеру добрался до отметки в 50 очков, в НХЛ он выступает на протяжении 20 лет. Капитан «Питтсбург» лишь дважды не сумел набрать 50 очков за регулярный чемпионат — в сезонах-2011/12 и 2019/20, завершив их с 37 и 47 очками соответственно.

«Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 55 очков в 44 матчах. «Питтсбург», одержавший вторую победу в последних шести играх, располагается на седьмой позиции Столичного дивизиона с 48 очками после 49 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» 23 января примет «Флориду», «Питтсбург» днем позднее встретится на выезде с «Анахаймом».

Лос-Анджелес
1:5
0:2, 1:2, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
21.01.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Майк Салливан
Вратари
Давид Риттих
Алекс Неделькович
1-й период
08:38
Таннер Жанно
10:09
Кевин Хэйс
14:09
Сидни Кросби
(Энтони Бовилье, Мэтт Грызлик)
2-й период
28:26
Евгений Малкин
(Филип Томасино, Маркус Петтерссон)
34:32
Оуэн Пикерин
35:29
Пьер-Оливье Жозеф
36:02
Адриан Кемпе
(Джордан Спенс, Анже Копитар)
39:00
Коди Гласс
(Оуэн Пикерин, Кевин Хэйс)
3-й период
46:57
Энтони Бовилье
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
48:47
Мэтт Грызлик
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь