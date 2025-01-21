Пора домой, чтобы стать звёздами КХЛ? Пять россиян, которые могут вернуться из НХЛ

«Саня Алексеев после сезона такой довольный: “У меня ещё на два года”. Я говорю: “Вот ты дурак. Сейчас кого-нибудь подпишут, и будешь седьмым [защитником] ездить два года” — “Да нет, ты что гонишь?”. В итоге взяли Эдмундсона, остались Сандин и Фехервари — вот три левых защитника», — хохотал над тогда ещё партнёром по команде Евгений Кузнецов год назад в эфире «Скользкого льда». Тогда русский защитник часто оставался в ротации и провёл за сезон 39 игр.