«Приятно, когда президент тебя знает»: Овечкин высказался о словах Трампа

Ранее Трамп в своем выступлении, проходившем на арене клуба накануне своей инаугурации, назвал Овечкина отличным игроком. На митинге, состоявшемся в Вашингтоне уже после инаугурации, президент США повторно упомянул российского хоккеиста, сказав, что тот «очень хорош и отлично делает свое дело».
«Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о “Вашингтоне” и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — сказал хоккеист.
Также россиянин отметил, что не получал приглашения на инаугурацию Трампа и не смог бы присутствовать, так как у «Вашингтона» сейчас идет выездная серия чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«На инаугурацию меня не приглашали, нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу», — сказал россиянин.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Нападающий забросил 874 шайбы в 1456 матчах в регулярных чемпионатах лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).