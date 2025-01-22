«Приятно, когда президент тебя знает»: Овечкин высказался о словах Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что слышал высказывания о нем со стороны Дональда Трампа, и ему приятно, что президент США следит за успехами команды и знает, кто он и откуда, его слова приводит Telegram-канал медиа-команды спортсмена.