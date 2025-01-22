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«Приятно, когда президент тебя знает»: Овечкин высказался о словах Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что слышал высказывания о нем со стороны Дональда Трампа, и ему приятно, что президент США следит за успехами команды и знает, кто он и откуда, его слова приводит Telegram-канал медиа-команды спортсмена.

Источник: AP 2024

Ранее Трамп в своем выступлении, проходившем на арене клуба накануне своей инаугурации, назвал Овечкина отличным игроком. На митинге, состоявшемся в Вашингтоне уже после инаугурации, президент США повторно упомянул российского хоккеиста, сказав, что тот «очень хорош и отлично делает свое дело».

«Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о “Вашингтоне” и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — сказал хоккеист.

Также россиянин отметил, что не получал приглашения на инаугурацию Трампа и не смог бы присутствовать, так как у «Вашингтона» сейчас идет выездная серия чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«На инаугурацию меня не приглашали, нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу», — сказал россиянин.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Нападающий забросил 874 шайбы в 1456 матчах в регулярных чемпионатах лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Вашингтон
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