Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» в НХЛ

Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Джоэль Фараби, в моменте с голом в числе ассистентов у него выступил российский нападающий Матвей Мичков. В начале третьего периода гости смогли отыграться, в их составе заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро. Таким образом, матч перешёл в овертайм.
Победный гол в овертайме забил Расмус Ристолайнен, чем принёс победу хозяевам площадки.
«Филадельфия» поднялась на 12-е место Востока с 50 очками. «Детройт» занимает 14-ю строчку, у него 48 очков.