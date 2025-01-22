Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» в НХЛ

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Джоэль Фараби, в моменте с голом в числе ассистентов у него выступил российский нападающий Матвей Мичков. В начале третьего периода гости смогли отыграться, в их составе заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро. Таким образом, матч перешёл в овертайм.