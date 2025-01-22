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Голевой пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» в НХЛ

В ночь с 21 на 22 января мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз».

Источник: Getty Images

Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Джоэль Фараби, в моменте с голом в числе ассистентов у него выступил российский нападающий Матвей Мичков. В начале третьего периода гости смогли отыграться, в их составе заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро. Таким образом, матч перешёл в овертайм.

Победный гол в овертайме забил Расмус Ристолайнен, чем принёс победу хозяевам площадки.

«Филадельфия» поднялась на 12-е место Востока с 50 очками. «Детройт» занимает 14-ю строчку, у него 48 очков.

Филадельфия
2:1
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
22.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17635 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Тодд Маклеллан
Вратари
Самуэль Эрссон
Алекс Лайон
2-й период
25:21
Джоэл Фараби
(Шон Кутюрье, Матвей Мичков)
34:05
Дилан Ларкин
3-й период
40:30
Бен Чиаро
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
Овертайм
64:34
Расмус Ристолайнен
(Оуэн Типпетт, Джоэл Фараби)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Детройт
НХЛ: таблица и календарь