Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 7:5 (1:4, 2:1, 4:0) в пользу хозяев. У гостей шайбы забросили Маклин Селебрини (2-я минута), Люк Кунин (12), Микаэль Гранлунд (12, 25) и Джейк Уолман (20). В составе хозяев отличились Томми Новак (13), Федор Свечков (33), Джастин Бэррон (34), Джонатан Маршессо (41), Роман Йоси (46), Ник Бланкенбург (49) и Филип Форсберг (59).
Свечков забросил во втором матче подряд, для 21-летнего российского нападающего эта шайба стала пятой при одной голевой передаче в 17 матчах за «Нэшвилл». Его соотечественник голкипер «Шаркс» Александр Георгиев отразил 34 броска по воротам. Форвард команды Николай Коваленко провел первый матч после травмы, россиянин не играл с 8 января.
«Нэшвилл» выиграл четвертый матч подряд и, набрав 41 очко, занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Центрального дивизиона, «Сан-Хосе» (34 очка) продлил серию поражений до четырех матчей и идет на последней, восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.
В другом матче дня «Каролина Харрикейнз» обыграла на выезде «Даллас Старз» (2:1).