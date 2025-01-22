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Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» победить «Сан-Хосе», отыгравшись с 1:5.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 7:5 (1:4, 2:1, 4:0) в пользу хозяев. У гостей шайбы забросили Маклин Селебрини (2-я минута), Люк Кунин (12), Микаэль Гранлунд (12, 25) и Джейк Уолман (20). В составе хозяев отличились Томми Новак (13), Федор Свечков (33), Джастин Бэррон (34), Джонатан Маршессо (41), Роман Йоси (46), Ник Бланкенбург (49) и Филип Форсберг (59).

Свечков забросил во втором матче подряд, для 21-летнего российского нападающего эта шайба стала пятой при одной голевой передаче в 17 матчах за «Нэшвилл». Его соотечественник голкипер «Шаркс» Александр Георгиев отразил 34 броска по воротам. Форвард команды Николай Коваленко провел первый матч после травмы, россиянин не играл с 8 января.

«Нэшвилл» выиграл четвертый матч подряд и, набрав 41 очко, занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Центрального дивизиона, «Сан-Хосе» (34 очка) продлил серию поражений до четырех матчей и идет на последней, восьмой строчке Тихоокеанского дивизиона.

В другом матче дня «Каролина Харрикейнз» обыграла на выезде «Даллас Старз» (2:1).

Нэшвилл
7:5
1:4, 2:1, 4:0
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
22.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Райан Варсофски
Вратари
Юусе Сарос
(Юстус Аннунен)
Александр Георгиев
(Александр Георгиев)
1-й период
01:07
Маклин Селебрини
(Вильям Эклунд, Коди Сиси)
01:18
Винс Хиностроза
11:42
Люк Канин
(Коди Сиси)
11:56
Микаэль Гранлунд
(Уилл Смит, Фабиан Зеттерлунд)
12:20
Томас Новак
(Люк Шенн, Захари Л`Еро)
19:31
Джейк Уолман
(Александр Веннберг)
2-й период
20:23
Стивен Стэмкос
22:07
Джейк Уолман
24:20
Брэди Шей
24:28
Микаэль Гранлунд
(Маклин Селебрини, Вильям Эклунд)
31:24
Уилл Смит
32:40
Федор Свечков
(Колтон Сиссонс, Томас Новак)
33:33
Джастин Бэррон
(Филип Форсберг, Джонатан Маршессо)
36:59
Адам Вилсби
3-й период
40:28
Джонатан Маршессо
(Адам Вилсби, Стивен Стэмкос)
43:51
Вильям Эклунд
45:23
Роман Йоси
(Джонатан Маршессо, Филип Форсберг)
48:09
Ник Бланкенбург
(Джонатан Маршессо, Томас Новак)
58:38
Филип Форсберг
(Роман Йоси)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь