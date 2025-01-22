Шайба Свечкова помогла «Нэшвиллу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Свечков забросил во втором матче подряд, для 21-летнего российского нападающего эта шайба стала пятой при одной голевой передаче в 17 матчах за «Нэшвилл». Его соотечественник голкипер «Шаркс» Александр Георгиев отразил 34 броска по воротам. Форвард команды Николай Коваленко провел первый матч после травмы, россиянин не играл с 8 января.