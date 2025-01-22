«Флорида» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ благодаря 28 сейвам Бобровского

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (9-я минута), Эван Родригес (18), Картер Верхеги (19), Сэм Беннетт (41) и Увис Балинскис (45). В составе проигравших отличились Фрэнк Ватрано (5) и Мэйсон Мактавиш (40).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по воротам и одержал 19-ю победу в 32 матчах текущего чемпионата.
«Флорида», набрав 59 очков в 48 матчах, занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. «Анахайм», проигравший четвертый раз подряд, идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 42 очками после 47 встреч.
В другом матче дня «Баффало Сейбрз» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» (3:2).