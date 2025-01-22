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«Флорида» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ благодаря 28 сейвам Бобровского

«Флорида» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ со счетом 5:2.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Флорида Пантерз» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (9-я минута), Эван Родригес (18), Картер Верхеги (19), Сэм Беннетт (41) и Увис Балинскис (45). В составе проигравших отличились Фрэнк Ватрано (5) и Мэйсон Мактавиш (40).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по воротам и одержал 19-ю победу в 32 матчах текущего чемпионата.

«Флорида», набрав 59 очков в 48 матчах, занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. «Анахайм», проигравший четвертый раз подряд, идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе с 42 очками после 47 встреч.

В другом матче дня «Баффало Сейбрз» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

Анахайм
2:5
2:3, 0:0, 0:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
22.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center
Главные тренеры
Грег Кронин
Пол Морис
Вратари
Лукаш Достал
Сергей Бобровский
1-й период
03:12
Эван Родригес
04:57
Фрэнк Ватрано
(Райан Строум, Трой Терри)
08:58
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Мэттью Ткачак)
09:22
Сэм Беннетт
17:57
Эван Родригес
(Эй Джей Грир, Томаш Носек)
18:49
Картер Верхэге
(Маки Самоскевич)
19:12
Мэйсон Мактавиш
(Радко Гудас)
2-й период
20:46
Джейкоб Труба
22:04
Робби Фаббри
30:45
Робби Фаббри
3-й период
40:19
Сэм Беннетт
(Эту Луостаринен, Маки Самоскевич)
44:17
Увис Балинскис
(Томаш Носек, Картер Верхэге)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм
Флорида
НХЛ: таблица и календарь