«Флорида» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ благодаря 28 сейвам Бобровского

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (9-я минута), Эван Родригес (18), Картер Верхеги (19), Сэм Беннетт (41) и Увис Балинскис (45). В составе проигравших отличились Фрэнк Ватрано (5) и Мэйсон Мактавиш (40).