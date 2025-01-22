Клуб Овечкина — лучший в НХЛ! «Вашингтон» замахнулся на Кубок?

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги и продлил победную серию. Клуб Александра Овечкина остается единоличным лидером регулярного чемпионата.
«Все знают: Овечкин забьет и побьет рекорд»
«Битва гигантов» — под таким слоганом пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз» анонсировала первую очную встречу с «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне НХЛ. Оба клуба стали командами-открытиями чемпионата.
В отношении «нефтяников», например, имелись сомнения, что они после прорывного прошлого сезона смогут сохранить тот настрой и продолжить свой путь к чемпионству. Этот скепсис изначально подтверждался неудачным выступлением «Ойлерз» на старте чемпионата, но постепенно развеялся в связи с успешными результатами и результативной игрой лидеров команды. Что касается «Вашингтона», то от «Кэпиталз» в принципе вряд ли кто-то ожидал чего-то большего, чем просто борьба за место в плей-офф. Однако хорошая работа на трансферном рынке в межсезонье и грамотная система игры от тренерского штаба Спенсера Карбери, претендующего на звание лучшего тренера по итогам «регулярки», привели команду на лидирующие позиции. «Столичные» уверенно идут первыми как в Столичном дивизионе и на Востоке, так и в сводной турнирной таблице. Вместе с этим «Кэпс» владеют невероятно эффективной атакой и надежной обороной и по показателям заброшенных и пропущенных шайб являются одной из лучших команд чемпионата.
На протяжении большей части сезона компьютер считал именно «Эдмонтон» с «Вашингтоном» главными претендентами на Кубок Стэнли. Сейчас их шансы стать чемпионами несколько снизились, а вперед выбрались «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс», но это нормальное явление для «регулярки», которая совсем недавно преодолела свой экватор.
Если же говорить о персоналиях, то высокая результативность двух монстров из «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — уже давно никого не удивляет. Оба набирают огромное количество очков чуть ли не в каждом матче и оформляют одну результативную серию за другой. Причем немецкий форвард и вовсе лидирует в снайперском зачете.
В «Вашингтоне» же мощно бомбит Александр Овечкин. Да, к голевым успехам российского снайпера и капитана «столичных» за столько лет все привыкли, но в нынешнем сезоне НХЛ 39-летний форвард выступает аномально продуктивно. Его темп на протяжении некоторой части сезона составлял 0,8 и более гола за матч, а сам Овечкин шел аж на 60 шайб за сезон. Даже травма, из-за которой россиянин пропустил пять с лишним недель, не особо сильно сказалась на результативности лидера «Кэпиталз»: теперь темп Александра 0,7 гола за матч с графиком 46 шайб за сезон. Уже в этом регулярном чемпионате Овечкин может стать лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
«Весь план на игру заключается в том, чтобы не дать Овечкину поднять голову и посмотреть на ворота, не дать ему бросить из левого круга вбрасывания. Каждый вечер вы заходите в приложение НХЛ и видите уведомления вроде “Ови забросил раз, два…” Все знают, что это произойдет», — отмечал Драйзайтль в одном из интервью.
НХЛ дисквалифицировала лучшего хоккеиста планеты
Встречи «Эдмонтона» и «Вашингтона» никогда не рассматривались как очная дуэль Коннора Макдэвида и Александра Овечкина. Хотя бы по той причине, что эти игроки отличаются примерно во всем, а сравнивать их сложно даже со стороны обычной результативности. Однако в то же время каждая игра «Ойлерз» и «Кэпиталз» сопровождается смещением акцентов в адрес капитанов обеих команд, и это вполне нормально — Макдэвид и Овечкин являются главными лидерами своих коллективов и теми хоккеистами, на ком вообще держится НХЛ. Довольно спорный вопрос, кто из них более ценен для лиги. Да что там для НХЛ… Даже Дональд Трамп в рамках инаугурационных мероприятий сделал шоу с упоминанием Овечкина в своих речах, создав таким образом очередной информационный шум.
Но новый очный матч «нефтяников» со «столичными» выбился из этой картины по причине отсутствия Коннора Макдэвида. Канадский супербомбардир накануне получил трехматчевую дисквалификацию за удар клюшкой нападающего «Ванкувер Кэнакс» Коннора Гарланда. Из-за этого отстранения Макди пропускает как игру с «Кэпиталз», так и последующие встречи с «Кэнакс» и «Баффало Сейбрз». Также канадец недосчитается 195 тысяч долларов из своей зарплаты — эти деньги, в соответствии с условиями коллективного трудового соглашения, будут удержаны у Коннора и направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Дисквалификация Макдэвида вызвала много споров в хоккейном сообществе. Одни посчитали такое наказание чрезмерным и несоответствующим действиям звезды «Эдмонтона» в стычке с Гарландом. Другие же назвали вердикт лиги справедливым. Сторонники этой точки зрения в большинстве своем также уверены, что по совокупности Макдэвид заслужил отстранения: не только за эпизод с игроком «Ванкувера», но и за удар в голову форварду «Миннесоты Уайлд» Маркусу Юханссону, который остался без внимания судей и НХЛ. «Ойлерз», что очевидно, с лигой не согласились.
«Организация “Эдмонтон Ойлерз” разочарована этим решением. Мы разделяем разочарование наших фанатов из-за трехматчевой дисквалификации нашего капитана Коннора Макдэвида. Мы поддерживаем его в этой ситуации. И организация, и наши фанаты с нетерпением ждут его возвращения в состав против “Сиэтл Кракен” на следующей неделе», — говорится в пресс-релизе клуба.
Не обошел вниманием отстранение Макдэвида и его визави Александр Овечкин. Россиянин был в свойственной себе манере лаконичен: «Дисквалификация Коннора — отстойно для него и хорошо для нас».
«Вашингтон» продолжает побеждать
У фанатов «Вашингтона» действительно был повод для радости в связи с новостями о том, что в матче против их команды Макдэвид участия не примет. Последние две игры с «Ойлерз» «Кэпиталз» провалили. Обе встречи состоялись в прошлом сезоне и завершились поражениями «столичных» с общим счетом 2:12. Овечкин в тех матчах отметился лишь одной передачей, тогда как тот же Макдэвид, например, набрал аж 7 очков (1+6). Отличился в тех играх и Леон Драйзайтль, забросивший три шайбы и сделавший четыре передачи.
Для Овечкина встреча с «Ойлерз» была несколько особенной. Не только потому, что россиянин последний раз забивал «нефтяникам» еще в ноябре 2022 года, но и из-за непрерывной связи франшизы «Эдмонтона» с Уэйном Гретцки — тем самым канадцем, чей снайперский рекорд в чемпионатах НХЛ Александр Михайлович совсем скоро побьет. Накануне игры Овечкин прогулялся по главному городу канадской провинции Альберта и посетил местный клубный Зал славы, где попозировал в перчатках самого Гретцки и сфотографировался с игровым свитером Величайшего. Эффектнее всяких брендовых коллабораций!
Также российский снайпер подержал знаменитую клюшку фирмы Titan, с которой играл Гретцки и выигрывал Кубки Стэнли с «Эдмонтоном». Кстати, одну из своих клюшек прославленный канадец однажды подарил Овечкину — как раз после чемпионства «Вашингтона» в 2018 году.
«Это круто, когда есть возможность почувствовать, насколько отличалась экипировка в те времена. Мои перчатки были немного другими, но из того же материала. Особенный момент для меня. А клюшка Гретцки — это невероятно. Просто безумие, как клюшки изменились за эти годы. У меня есть клюшка Гретцки, Марио Лемье. У меня много клюшек, это довольно круто. Что касается моего общения с Гретцки, то я не пишу ему каждый день. Он, конечно, не ответит. Но я в прошлом году поздравил его с днем рождения. Очень горжусь нашими отношениями», — поделился своими впечатлениями Овечкин.
С учетом вдохновения, полученного буквально от прикосновения к истории, и отношений Ови с «Эдмонтоном» (14 голов и 12 передач в предыдущих 24 матчах) можно было ожидать новых успехов россиянина. Но результативными действиями Александр не отметился. Капитан «Вашингтона» вновь играл в звене с Диланом Строумом и Коннором Макмайклом, провел на площадке почти 17 минут, нанес три броска в створ ворот, провел два силовых приема и допустил две потери.
Результат же сделали представители второго-третьего звеньев «Вашингтона»: Том Уилсон ответил на ранний гол Леона Драйзайтля, Мэтт Рой вывел «Кэпиталз» вперед, а Пьер-Люк Дюбуа стал автором победной шайбы. Кори Перри попытался вернуть «Эдмонтон» в игру, но Логан Томпсон этого не допустил: вратарь «столичных» совершил 30 спасений после 32 бросков и отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом Дюбуа.
3:2 — «Вашингтон» начинает длительную выезду серию с важной победы. Благодаря ей «Кэпиталз» выиграли уже пятый матч подряд. После 47 игр сезона Овечкин и Ко имеют в своем активе 69 очков и уверенно лидируют как в Восточной конференции и Столичном дивизионе, так и в сводной турнирной таблице.
Неужели «Вашингтон» всерьез решил замахнуться на чемпионство?
Андрей Сенченко