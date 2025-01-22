Клуб Овечкина — лучший в НХЛ! «Вашингтон» замахнулся на Кубок?

Встречи «Эдмонтона» и «Вашингтона» никогда не рассматривались как очная дуэль Коннора Макдэвида и Александра Овечкина. Хотя бы по той причине, что эти игроки отличаются примерно во всем, а сравнивать их сложно даже со стороны обычной результативности. Однако в то же время каждая игра «Ойлерз» и «Кэпиталз» сопровождается смещением акцентов в адрес капитанов обеих команд, и это вполне нормально — Макдэвид и Овечкин являются главными лидерами своих коллективов и теми хоккеистами, на ком вообще держится НХЛ. Довольно спорный вопрос, кто из них более ценен для лиги. Да что там для НХЛ… Даже Дональд Трамп в рамках инаугурационных мероприятий сделал шоу с упоминанием Овечкина в своих речах, создав таким образом очередной информационный шум.