Овечкина поставили в пример главному русскому вундеркинду в Америке! Таланта Мичкова заставляют пахать в обороне

«Филадельфия Флайерз» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, находясь в самом центре большой группы команд, которые претендуют на две кубковые уайлд-кард от Востока. В трех последних матчах «Летчики» одерживали победы, и в каждой из этих встреч российский новичок Матвей Мичков набирал результативный балл.
Общее очарование игрой Мичкова у болельщиков в «Городе братской любви» несколько утихло. Матвей начал уступать в борьбе за «Колдер Трофи» Маклину Селебрини, но главная трудность для россиянина заключалась в непростых взаимоотношениях с наставником команды Джоном Тортореллой.
Тортс уже несколько раз по ходу регулярки сажал Мичкова в запас, лимитировал его игровое время и публично говорил о том, что Матвей еще только учится играть. Конечно, молодому парню были обидны эти слова — особенно если учесть, как Матвей не любит проигрывать. Но Торторелла продолжает стоять на своем. Игровое время Мичкова скачет от 9 до 19 минут за матч — строгий тренер не делает поблажек на то, что россиянин играет в НХЛ первый сезон.
Но Торторелла полностью убежден в необходимости подобного пути. Несколько дней назад тренер «Флайерз» встретился с журналистами и объяснил, что происходит между ним и Мичковым.
— Джон, нынешняя «Филадельфия» поменяла систему игры, команда стала более нацелена на атаку. Это не случайно?
— Да, в мой первый год работы в стане «Флайерз» мы защищались всеми силами. Играли по схеме 1−2−2, сидели в обороне до последнего. Теперь мы стали больше рисковать, пытаемся растянуть зону обороны и играем 2−1−2. В первую очередь это стало сложнее игрокам обороны, потому что защитники не могут просто отбрасываться, а должны поддерживать атаку.
— При этом, вы не играете в защите персонально.
— Знаете, я никогда не любил использовать персональную оборону. Мои команды всегда применяли коллективную защиту, то есть зонную. Это дает намного лучший механизм для начала атаки. Если ты повсюду носишься со своим персональным соперником, это тупиковый путь. Зонная защита — отличный способ вернуть шайбу и начать свою атаку, потому что в каких-то местах площадки может возникнуть численное преимущество, что даст возможность сыграть эффективнее.
— Вы прекрасно помните, что когда Александр Овечкин только начинал играть в НХЛ, то к его действиям при иге в защите было много вопросов. Так было до тех пор, пока «Вашингтон» не начал тренировать Барри Тротц, но это было уже в десятом сезоне в лиге. Что вы можете сказать в этом свете про Матвея Мичкова?
— О, это отличный вопрос. Потому что «Вашингтон» не выиграл Кубок Стэнли, пока Овечкин не начал отрабатывать в защите, не научился играть в отборе. А ему пришлось научиться, пришлось принять это. Это не превратило его в игрока в шахматы, верно? Ови продолжает играть в обороне с огрехами, но он старается. И именно после этого команда стала победителем. Если бы он не поменял свою игру, взять Кубок Стэнли было бы невозможно.
Так вот, Мичков — в похожей ситуации, но он совсем другой игрок. Наша команда также находится в стадии развития. Когда ему 19 лет, очень важно обсуждать эти моменты. Я не уверен, что буду тренировать «Филадельфию», когда она с Мичковым в составе начнет побеждать. Но это обязательно произойдет. Это должно произойти.
Мич приехал сюда достаточно рано — раньше, чем завершался его первоначальный контракт в России. В его игре есть некоторые особенности, есть недостатки, которых он просто не понимает в силу возраста. Виню ли я его? Ни в коем случае! Потому что его этому не учили. Просто не учили. И я не осуждаю тренеров в России. Просто российские специалисты и сам Матвей не проходят то, что сейчас мы вынуждены с ним проходить — если, конечно, в его планах есть победа в розыгрыше Кубка Стэнли. Только через эту работу он может стать одним из лучших наших хоккеистов.
— Вы тренировали многих российских игроков, приехавших из КХЛ. Насколько им тяжело привыкнуть, адаптироваться?
— Мне трудно сказать, потому что я никогда не тренировал в России. Я не знаю, есть ли там ответственность у нападающих за игру в обороне. Они приехали в НХЛ, где другие требования. Но многие стали большими игроками. Требовать со всех одинаково — вот моя работа.
— Многие считают, что вы просто уничтожаете Мичкова своими требованиями.
— Слышал про это. Но моя задача — убедиться в том, что он понимает, как играть без шайбы, как играть вдали от нее. Иначе он просто не станет хорошим игроком в НХЛ. А он может стать одним из лучших. Если я не буду этого требовать, весь процесс рухнет, и через пару лет он будет играть так же, как сейчас, в свои 19. Если я брошу его, меня следует уволить немедленно. Мне плевать, что там про меня пишут — мучаю я его, или нет. Скажу честно, мне плевать, что вы думаете. Я забочусь о молодом парне. И если я этого не сделаю, мне будет стыдно, потому что в этом случае я не справился с работой тренера — только и всего.
— То есть надо доверять процессу?
— Конечно. Другие игроки ведь тоже наблюдают за происходящим. У других ребят может не быть навыков, которые есть у Матвея, но они привносят в команду то, чего он привнести пока не может. И я с них спрашиваю то же самое. Я никогда не проявлял неуважения к Мичкову. Я проявил бы его, если бы не стал требовать с него, как со всех остальных. Если бы я кого-то выделял из игроков, то потерял бы команду. Раздевалка бы рассыпалась, а меня нужно было бы выгнать. Я не приемлю слово «командная культура». У меня есть слово «стандарт».
— Джон, вам 66 лет. До какого возраста вы хотите тренировать?
— Я хочу побеждать. Мне нравится закладывать фундамент, но я хочу участвовать и в финальной фазе, когда у нас появится результат. Я тренирую всю свою жизнь, мне нравится быть рядом со спортсменами. Буду тренировать, пока не скажут: «Знаешь, с нас хватит. Иди отсюда».
Леонид Михайлов