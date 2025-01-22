Овечкина поставили в пример главному русскому вундеркинду в Америке! Таланта Мичкова заставляют пахать в обороне

— Слышал про это. Но моя задача — убедиться в том, что он понимает, как играть без шайбы, как играть вдали от нее. Иначе он просто не станет хорошим игроком в НХЛ. А он может стать одним из лучших. Если я не буду этого требовать, весь процесс рухнет, и через пару лет он будет играть так же, как сейчас, в свои 19. Если я брошу его, меня следует уволить немедленно. Мне плевать, что там про меня пишут — мучаю я его, или нет. Скажу честно, мне плевать, что вы думаете. Я забочусь о молодом парне. И если я этого не сделаю, мне будет стыдно, потому что в этом случае я не справился с работой тренера — только и всего.