Он уделал Овечкина и других русских звезд! Неожиданный русский герой в Америке — Марченко проводит суперсезон

В этом сезоне НХЛ многие российские хоккеи выдают лучшие результаты в карьере. Все больше наших занимают лидерские позиции в своих командах. Мы привыкли, что Овечкин — лидер «Вашингтона», Малкин — звезда «Питтсбурга», Кучеров и Василевский — вожаки «Тампы», Капризов — человек, который тащит на себе «Миннесоту», Панарин и Шестеркин — главные лица «Нью-Йорк Рейнджерс», Сорокин жизненно важен для «Нью-Йорк Айлендерс». Без этих игроков их команды уже не представишь.
Но в новом сезоне все больше говорят о «новых» именах. Например, Павле Дорофееве из «Вегаса», который открыл для всех свои снайперские способности только в этой регулярке. В «Виннипеге» свою карьеру перезагрузил Владислав Наместников, в «Юте» важную роль играет Михаил Сергачев, «Филадельфия» едва ли не собирается строить команду вокруг Матвея Мичкова, в «Коламбусе» собралась целая диаспора россиян, дающих результат.
Один из представителей этой диаспоры — Кирилл Марченко: нападающий проводит свой безоговорочно лучший сезон. Имеется в виду вообще вся профессиональная карьера Кирилла.
Впервые Марченко добрался до отметки в 50 очков — это при том, что впереди еще почти половина матчей регулярного чемпионата. Сейчас Кирилл проводит свой третий сезон в НХЛ, и за часть регулярки он набрал практически столько же очков, сколько в предыдущих двух, — всего в главной лиге мира у Марченко сейчас 117 очков. Удивительна ли такая результативность? Только отчасти. Если в первые два сезона Марченко показывал больше свои снайперские способности, выбив 20+ шайб в каждом из них, то в этом помогает забивать и партнерам — на счету Кирилла 32 передачи.
Если в прошлые сезоны Марченко играл в основном во втором-третьем звеньях, то в этом стабильно выходит в первой тройке. Само сочетание, кстати, тоже поменялось: его покинул французский форвард Александр Тексье, который очень проникся к россиянам и постоянно проводил с ними время. Новый главный тренер «Коламбуса» перевел из центра на фланг еще одного русского форварда Дмитрия Воронкова, а центром добавил Шона Монахана, которого ребята и сделали «новым русским» вместо уехавшего Тексье. Вообще, русские из «Блю Джекетс» часто шутят об этом. Вот и сейчас временно попавший к ним в звено Адам Фантилли (в связи с травмой Монахана), по словам Марченко, станет Андреем Фантилловым. Эти сочетания выглядят очень здорово, а главное — помогают команде побеждать. Кстати, Дмитрию Воронкову осталось набрать три очка, чтобы повторить свой прошлогодний результат: сейчас на его счету 31 (17+14) результативный балл.
Сейчас Марченко — третий из россиян, достигший отметки в 50 результативных баллов. Он сравнялся с тезкой из «Миннесоты» Кириллом Капризовым, который вот уже месяц не появлялся в составе своей команды из-за травмы. Больше очков только на счету Никиты Кучерова — 70 результативных баллов. Овечкин, Малкин, Панарин — все они позади Марченко. Выглядит как серьезный прорыв для нового лидера «Коламбуса».
В этом регулярном чемпионате «Блю Джекетс» осталось сыграть еще 35 матчей — вряд ли Кирилл замахнется на сто очков, но его результативность в нынешнем сезоне уже сейчас можно назвать выдающейся.
Надежда Тонконог