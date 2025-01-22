Он уделал Овечкина и других русских звезд! Неожиданный русский герой в Америке — Марченко проводит суперсезон

Если в прошлые сезоны Марченко играл в основном во втором-третьем звеньях, то в этом стабильно выходит в первой тройке. Само сочетание, кстати, тоже поменялось: его покинул французский форвард Александр Тексье, который очень проникся к россиянам и постоянно проводил с ними время. Новый главный тренер «Коламбуса» перевел из центра на фланг еще одного русского форварда Дмитрия Воронкова, а центром добавил Шона Монахана, которого ребята и сделали «новым русским» вместо уехавшего Тексье. Вообще, русские из «Блю Джекетс» часто шутят об этом. Вот и сейчас временно попавший к ним в звено Адам Фантилли (в связи с травмой Монахана), по словам Марченко, станет Андреем Фантилловым. Эти сочетания выглядят очень здорово, а главное — помогают команде побеждать. Кстати, Дмитрию Воронкову осталось набрать три очка, чтобы повторить свой прошлогодний результат: сейчас на его счету 31 (17+14) результативный балл.