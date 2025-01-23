Вратари в хоккее все чаще отдают передачи и даже забивают. Как им это удается?

Так же как меняются тренды в командной игре, развивается и вратарская техника. Современные голкиперы умеют кататься и владеть клюшкой на высоком уровне. База закладывается в детском возрасте, а уже переходя в молодежку или взрослые команды, тренеры требуют, чтобы голкиперы активно использовали клюшку и помогали защитникам. Поэтому не стоит удивляться, с какой частотой вратари стали забивать голы в последние годы. Когда-то мы теряли голову от лакросс-голов, но со временем к ним привыкли. Не исключаю, что через несколько лет и к шайбам голкиперов будут относиться более спокойно.