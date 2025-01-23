Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Колорадо»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Виннипег Джетс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Морган Бэррон (31), Габриэль Виларди (39) и Нил Пионк (61). У «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (27) и Кейл Макар (48).
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал на свой счет две результативные передачи в эпизодах с голами Виларди и Пионка. Всего в активе 32-летнего россиянина 22 очка (9 голов + 13 передач) в 45 матчах сезона.
«Виннипег», набрав 67 очков за 49 матчей, лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Колорадо» (58 очков, 49 матчей) идет на четвертой позиции.
В другом матче дня «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).