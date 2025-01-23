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Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Колорадо»

«Виннипег» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Виннипег Джетс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 17, 23.01.2025, 5:30
Колорадо
2
Виннипег
3

Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Морган Бэррон (31), Габриэль Виларди (39) и Нил Пионк (61). У «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (27) и Кейл Макар (48).

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал на свой счет две результативные передачи в эпизодах с голами Виларди и Пионка. Всего в активе 32-летнего россиянина 22 очка (9 голов + 13 передач) в 45 матчах сезона.

«Виннипег», набрав 67 очков за 49 матчей, лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Колорадо» (58 очков, 49 матчей) идет на четвертой позиции.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Лос-Анджелес
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
23.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 15090 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Пол Морис
Вратари
Дарси Кемпер
Спенсер Найт
1-й период
09:52
Александр Барков
12:15
Мэттью Ткачак
17:03
Уоррен Фогеле
2-й период
25:50
Филлип Дано
27:27
Эван Родригес
(Антон Лунделл, Маки Самоскевич)
3-й период
46:41
Самуэль Хелениус
(Таннер Жанно, Джордан Спенс)
53:12
Адриан Кемпе
(Кевин Фиала, Бренд Кларк)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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Колорадо
Лос-Анджелес
Флорида
НХЛ: таблица и календарь