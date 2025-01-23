Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Колорадо»

Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Морган Бэррон (31), Габриэль Виларди (39) и Нил Пионк (61). У «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (27) и Кейл Макар (48).