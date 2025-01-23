Дацюк и Федоров вошли в символическую сборную «Детройта» в XXI веке

Дацюк вошел в первую символическую команду, куда вместе с ним попали канадский вратарь Крис Осгуд, шведские защитники Никлас Крунвалль и Никлас Лидстрём, а также нападающие швед Хенрик Зеттерберг и канадец Стив Айзерман.
Федоров включен во вторую символическую команду, в которую также вошли чешский вратарь Доминик Гашек, американские защитники Брайан Рафалски и Крис Челиос, форварды канадец Брендан Шэнахэн и американец Дилан Ларкин.
Дацюку 46 лет, он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула. В 2024 году Дацюк вошел в Зал хоккейной славы.
Федорову 55 лет. В качестве игрока он вместе с ЦСКА трижды выиграл чемпионат СССР, стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли с «Детройт Ред Уингз» и трижды завоевал золото чемпионата мира в составе национальной сборной. Федоров является членом Зала хоккейной славы и первым европейским игроком в истории НХЛ, завоевавшим «Харт Трофи» (награда лучшему игроку регулярного сезона). В качестве главного тренера ЦСКА Федоров выиграл два Кубка Гагарина.