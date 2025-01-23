Дацюк и Федоров вошли в символическую сборную «Детройта» в XXI веке

Дацюку 46 лет, он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Со сборной России хоккеист побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира, став членом почетного «Тройного золотого клуба». В составе петербургского СКА становился обладателем Кубка Гагарина. Россиянин является единственным игроком в истории, которому удалось завоевать четыре данных титула. В 2024 году Дацюк вошел в Зал хоккейной славы.