Овечкину точно стоит бить рекорд Гретцки в этом сезоне? Есть шанс заработать намного больше на рекламе в следующем

И с точки зрения бизнеса (в спортивном смысле это, конечно, безумная мысль) Овечкину не стоит бить рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне. Желательно максимально приблизиться к 894-й шайбе, но оставить ее на следующий чемпионат. И уже летом спонсоры будут готовы завалить россиянина миллионами, лишь бы быть первым на «коронации». А после этого использовать образ лучшего снайпера в истории НХЛ везде, где только можно. А вот если Овечкин вдруг побьет рекорд уже в нынешнем сезоне, то вряд ли рекламодатели начнут резкую охоту — все-таки у них до лета уже расписана бухгалтерия.