Овечкин снова забил! До рекорда Гретцки — всего 19 голов

Александр Овечкин сегодня был не очень заметен, но когда «Кракены» заменили голкипера в концовке, наступило время капитана «столичных». Получив шайбу на своей синей линии, форвард точно бросил по пустым воротам. Овечкин такие моменты не прощает. Отставание до Уэйна Гретцки сократилось до 19 голов. До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести 34 матча. Все больше уверен в том, что уже в апреле весь хоккейный мир устроит массовые гуляния в честь нового снайперского рекорда НХЛ, который установит Александр.