Овечкин сокрушит рекорд Гретцки и «отправит в отставку» босса НХЛ? Беттмэн намекнул на скорый уход из лиги

На днях появилась информация о том, что комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн собирается на пенсию через несколько лет, а лига уже сейчас начала приготовления к этому событию. Об этом упомянул владелец клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд в интервью The Sick Podcast:
«Многие знают, насколько хорош был Гэри в качестве комиссионера этой лиги. Когда он перестанет быть частью НХЛ, будет печальный день, но это произойдет через пару лет, а сейчас мы занимаемся планированием. Мы должны быть уверены, что все будет сделано правильно, когда он уйдет», — сказал Крейг Леопольд.
Позже в интервью The Athletic он заявил следующее:
«Теперь мы собираемся перейти к кому-то другому, и это должно заставить нас всех немного беспокоиться. Мы должны быть уверены, что на его место придет правильный человек. Меня беспокоит вопрос, придет ли кто-то, кто будет хорош так же, как Гэри? Ответ: нет. Так кто же будет хотя бы немного приближаться к его уровню, и будет ли этого достаточно?», — сказал Леопольд.
Более того, Крейг Леопольд входит в исполнительный совет лиги, и он подтвердил The Athletic, что поиск преемника Беттмэна уже ведется.
Правда, сам Гэри Беттмэн не давал никаких официальных заявлений о своем желании уйти на пенсию. По крайней мере до момента, пока такая информация не просочилась в СМИ. В разговоре все с тем же изданием Беттмэн рассказал, что вопрос о его выходе на пенсию действительно был упомянут на заседании руководителей.
«Я поднял вопрос о том, что в какой-то момент лиге придется с этим разобраться, потому что, когда имеешь дело с руководителем, который занимается этим так долго, как я, это более сложный процесс. Но единственное обсуждение, которое состоялось, касалось того, что я работаю на этой должности уже более трех десятилетий. В какой-то момент лиге придется признать, что я не смогу заниматься этим вечно», — сказал Беттмэн The Athletic.
Комиссару НХЛ сейчас 72 года, он возглавляет лигу уже 32 года, что является самым продолжительным сроком в истории. В свою должность вступил еще в 1993 году. Кстати, Беттмэн на данный момент единственный комиссар лиги, до него должность возглавлявшего лигу называлась президентом НХЛ. За время, что Гэри возглавляет лигу, было несколько расширений, количество клубов увеличилось с 24 до 32. Более того, за время руководства Беттмэна было два локаута, а также был введен потолок заплат. Процесс развития НХЛ прямо сейчас, похоже, устраивает всех.
Что же касается конкретных сроков своего ухода на пенсию, здесь Беттмэн никаких точных и приблизительных дат не называл, по крайней мере, так он заявил авторам The Athletic:
«Я просто хотел обратить на это внимание [руководителей]. Когда у тебя нет энергии и страсти, тебе приходится об этом думать. Хорошая новость в том, что у меня есть энергия и страсть. Я люблю то, что делаю, и на самом деле получаю удовольствие от того, что делаю, возможно, больше, чем наслаждался бы, сидя на пенсии. К пенсии я пока еще не готов», — закончил Беттмэн.
Вполне возможно, что комиссар НХЛ уйдет на пенсию, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. Во-первых, Гэри Беттмэн уже пообещал, что они с Гретцки будут ездить за Ови, как только останется 4−5 шайб до установления рекорда, да и лига активно готовится к этому. Во-вторых, это было бы красивой историей, завершением сразу нескольких эпох в НХЛ.
Надежда Тонконог