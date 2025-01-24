Овечкин сокрушит рекорд Гретцки и «отправит в отставку» босса НХЛ? Беттмэн намекнул на скорый уход из лиги

«Теперь мы собираемся перейти к кому-то другому, и это должно заставить нас всех немного беспокоиться. Мы должны быть уверены, что на его место придет правильный человек. Меня беспокоит вопрос, придет ли кто-то, кто будет хорош так же, как Гэри? Ответ: нет. Так кто же будет хотя бы немного приближаться к его уровню, и будет ли этого достаточно?», — сказал Леопольд.