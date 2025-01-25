«Уэйн всегда поддерживал гонку Ови». Овечкин: 20 голов до рекорда и новая история про клюшку Гретцки

«Что я нашел самым занимательным в Алексе, это не столько индивидуальные вещи, забитые голы или личный игровой прогресс. Весь вечер были вопросы о том, что он может сделать или что нужно сделать как капитану, чтобы помочь команде пройти трудности. О том, чем он может помочь “Кэпиталз” и всему Вашингтону выиграть Кубок Стэнли. Помню, мы расстались — и я подумал: “Вау, это так уникально. Мы могли говорить о чем угодно: голы, передачи, игры, воспоминания. И в реальности Алекс думал только об одном: “Я должен привезти Кубок Стэнли в Вашингтон”. Для меня это была одна из лучших частей всего вечера. И я знал уже там и тогда, выходя из ресторана, что однажды он поднимет Кубок Стэнли”, — вспоминал Гретцки в совместном интервью во время изоляции в апреле 2020 года с обсуждением гонки Ови за снайперским рекордом.