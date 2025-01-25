Эти печальные вводные означают, что Деанджело как минимум получит хороший шанс проявить себя в спецбригаде большинства. На чужой синей линии он был крайне полезен во всех лигах и клубах, где ранее выступал. К тому же токсичный в коллективе американец четко понимает, что получил последний хороший шанс остаться в НХЛ. Будет крайне интересно посмотреть на то, как его подготовили тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом и правильное питание, основанное на фермерских продуктах из Ленинградской области.