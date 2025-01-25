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Кучеров принес победу «Тампе» в матче НХЛ с «Чикаго»

«Тампа Бэй» победила «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принес своей команде победу над «Чикаго Блэкхокс» в овертайме в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго в пятницу и завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Кучеров забросил решающую шайбу на 61-й минуте, также в основное время он отметился голевыми передачами на Митчелла Чаффи (11) и Джейка Гюнцеля (60), еще одну шайбу у гостей забросил Ник Пол (40). У хозяев отличились Колтон Дач (17), Фрэнк Назар (19) и Луис Кревье (25).

Кучеров был признан первой звездой встречи.

В другом матче дня россиянин Евгений Дадонов помог «Даллас Старз» победить дома «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1), отметившись двумя голевыми передачами.

Также один ассист на себя записал российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, а его команда переиграла «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 29 сейвов, его визави Иван Федотов из «Филадельфии» отразил 24 броска из 27.

В еще одной игре дня «Виннипег Джетс» дома переиграл «Юту» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников.

Чикаго
3:4
2:1, 1:1, 0:1
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
25.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
United Center, 18975 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джон Купер
Вратари
Арвид Содерблум
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
1-й период
10:35
Колтон Дач
10:59
Митчелл Чаффи
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
16:29
Колтон Дач
(Луи Кревье, Райан Донато)
18:47
Франк Назар
(Коннор Бедард)
2-й период
22:55
Даррен Раддиш
24:59
Луи Кревье
(Франк Назар, Лукас Райхель)
34:12
Никита Кучеров
39:52
Ник Пол
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
3-й период
57:34
Алек Мартинес
59:19
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
59:56
Теуво Терявяйнен
Овертайм
60:58
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь