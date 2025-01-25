Кучеров принес победу «Тампе» в матче НХЛ с «Чикаго»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принес своей команде победу над «Чикаго Блэкхокс» в овертайме в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго в пятницу и завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Кучеров забросил решающую шайбу на 61-й минуте, также в основное время он отметился голевыми передачами на Митчелла Чаффи (11) и Джейка Гюнцеля (60), еще одну шайбу у гостей забросил Ник Пол (40). У хозяев отличились Колтон Дач (17), Фрэнк Назар (19) и Луис Кревье (25).
Кучеров был признан первой звездой встречи.
В другом матче дня россиянин Евгений Дадонов помог «Даллас Старз» победить дома «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1), отметившись двумя голевыми передачами.
Также один ассист на себя записал российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, а его команда переиграла «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 29 сейвов, его визави Иван Федотов из «Филадельфии» отразил 24 броска из 27.
В еще одной игре дня «Виннипег Джетс» дома переиграл «Юту» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников.