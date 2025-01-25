Кучеров принес победу «Тампе» в матче НХЛ с «Чикаго»

Встреча прошла в Чикаго в пятницу и завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Кучеров забросил решающую шайбу на 61-й минуте, также в основное время он отметился голевыми передачами на Митчелла Чаффи (11) и Джейка Гюнцеля (60), еще одну шайбу у гостей забросил Ник Пол (40). У хозяев отличились Колтон Дач (17), Фрэнк Назар (19) и Луис Кревье (25).