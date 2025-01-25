Обладатель Кубка Стэнли перешел в «Каролину» по трехстороннему обмену

Мартин Нечас отыграл за «Каролину» в нынешнем сезоне 49 матчей и набрал 55 (16+39) очков. Всего в НХЛ на счету 26-летнего чеха 411 матчей и 298 (113+185) очков. Друри отыграл за «Харрикейнз» 153 матча в НХЛ и набрал 46 (15+31) очков, в том числе 9 (3+6) очков в 39 матчах нынешнего сезона. Холл играл за «Чикаго» с 2023 года, до этого он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Девилз», «Аризону Койотис» и «Баффало Сейбрз». Всего в лиге он отыграл 878 матчей и набрал 721 (275+446) очко. В нынешнем сезоне 33-летний канадец провел 46 матчей и набрал 24 (9+15) очка.