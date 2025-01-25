Обладатель Кубка Стэнли перешел в «Каролину» по трехстороннему обмену

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли финн Микко Рантанен перешел из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз» в результате трехстороннего обмена, в котором также был задействован «Чикаго Блэкхокс», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Денвера.
Вместо Рантанена «Колорадо» получил нападающих Мартина Нечаса и Джека Друри, а также право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в четвертом раунде в 2026 году.
«Каролина», кроме Рантанена, получила также форварда «Чикаго» Тэйлора Холла и права на шведского форварда Нильса Янторпа, который выступает у себя на родине за «Дален». «Блэкхокс» же сохранили за собой 50% от зарплаты Рантанена и получили право выбора в третьем раунде драфта-2025.
Рантанену 28 лет, он выступал за «Колорадо» с 2015 года и в 2022 году стал с командой чемпионом НХЛ. Всего на его счету 681 очко (287 шайб + 394 передачи) в 619 матчах в НХЛ, в 2016 году он становился в составе сборной Финляндии серебряным призером чемпионата мира, прошедшего в России. В нынешнем сезоне финн провел 49 матчей и набрал 64 (25+39) очка.
Мартин Нечас отыграл за «Каролину» в нынешнем сезоне 49 матчей и набрал 55 (16+39) очков. Всего в НХЛ на счету 26-летнего чеха 411 матчей и 298 (113+185) очков. Друри отыграл за «Харрикейнз» 153 матча в НХЛ и набрал 46 (15+31) очков, в том числе 9 (3+6) очков в 39 матчах нынешнего сезона. Холл играл за «Чикаго» с 2023 года, до этого он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Девилз», «Аризону Койотис» и «Баффало Сейбрз». Всего в лиге он отыграл 878 матчей и набрал 721 (275+446) очко. В нынешнем сезоне 33-летний канадец провел 46 матчей и набрал 24 (9+15) очка.