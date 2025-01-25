Кучеров повторил исторический рекорд «Тампы»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сумел достичь отметки в 50 голевых передач за сезон в шестой раз за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и повторил исторический рекорд клуба, установленный Мартеном Сен-Луи, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Кучеров в пятницу отметился шайбой и двумя голевыми передачами в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 — овертайм). Теперь на счету 31-летнего российского форварда 73 очка в нынешнем сезоне (23 шайбы + 50 передач).
До Кучерова только Сен-Луи смог набрать в шести сезонах 50 и более передач в составе «Тампы». Канадец, олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи, выступал за «Лайтнинг» с 2000 по 2014 год.
Среди российских игроков больше сезонов с 50 и более ассистами было только у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — он достигал данной отметки в семи своих сезонах в НХЛ.