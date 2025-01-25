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Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ после матча с «Чикаго».

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Кучеров в пятницу принес своей команде победу в овертайме над «Чикаго Блэкхокс» (4:3), забив решающую шайбу в овертайме. Также он сделал две голевые передачи и в шестой раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки в 50 ассистов за сезон. 31-летний россиянин повторил клубный рекорд «Тампы», который установил Мартен Сен-Луи.

Первой звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Коул Перфетти, который оформил хет-трик в матче с «Ютой» (5:2).

Третьей звездой дня объявлен Джейсон Робертсон из «Даллас Старз», сделавший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Тампа-Бэй
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