Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Кучеров в пятницу принес своей команде победу в овертайме над «Чикаго Блэкхокс» (4:3), забив решающую шайбу в овертайме. Также он сделал две голевые передачи и в шестой раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки в 50 ассистов за сезон. 31-летний россиянин повторил клубный рекорд «Тампы», который установил Мартен Сен-Луи.
Первой звездой дня стал форвард «Виннипег Джетс» Коул Перфетти, который оформил хет-трик в матче с «Ютой» (5:2).
Третьей звездой дня объявлен Джейсон Робертсон из «Даллас Старз», сделавший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3).