Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Кучеров в пятницу принес своей команде победу в овертайме над «Чикаго Блэкхокс» (4:3), забив решающую шайбу в овертайме. Также он сделал две голевые передачи и в шестой раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки в 50 ассистов за сезон. 31-летний россиянин повторил клубный рекорд «Тампы», который установил Мартен Сен-Луи.