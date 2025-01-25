«Гвоздь в крышку гроба». Почему не нужно критиковать Овечкина за голы в пустые ворота?

Вот и получается, что выходят в таком формате только лучшие, только те, кто готов по-настоящему отдать всего себя, чтобы защитить свои ворота, лечь под шайбу — а то и не один раз. Так что голы в пустые ворота — это награда за самоотверженность. Это признак того, что в команде тебя считают лидером, достойным выйти и отзащищать победный результат.