Фетисов: Овечкин — пример для всех, как добиваться целей. Причем не только как спортсмен, а еще и как мужик

«Сегодня Овечкин — пример для всех мужиков, как добиваться целей и двигаться к ним, причем не только как спортсмен, а еще и как мужик. На ум приходит только пожелать Саше достижения всех целей, которые он себе поставил.



Я поминаю, что такое играть в таком возрасте, еще и на таком уровне. Сам закончил играть в 40 лет. А Овечкин еще наверху публичности, а это большая нагрузка. Только характер Александра, его целеустремленность и талант помогут ему достичь всех целей, в том числе побить рекорд Гретцки. Есть только восхищение им.



Если говорить про этот сезон и людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, то надо этих людей хоть раз поставить на лед, чтобы они понимали, что это такое, а потом уже смеялись. Те, кто сидит на заднице и жрет плюшки, рассуждают насчет этих вещей. Пускай они все выйдут на лед, а мы им покажем, что такое забить шайбу в пустые ворота», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.