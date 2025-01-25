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Фетисов: Овечкин — пример для всех, как добиваться целей. Причем не только как спортсмен, а еще и как мужик

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина примером для всех мужчин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Овечкин — пример для всех мужиков, как добиваться целей и двигаться к ним, причем не только как спортсмен, а еще и как мужик. На ум приходит только пожелать Саше достижения всех целей, которые он себе поставил.

Я поминаю, что такое играть в таком возрасте, еще и на таком уровне. Сам закончил играть в 40 лет. А Овечкин еще наверху публичности, а это большая нагрузка. Только характер Александра, его целеустремленность и талант помогут ему достичь всех целей, в том числе побить рекорд Гретцки. Есть только восхищение им.

Если говорить про этот сезон и людей, которые смеются над шайбами Овечкина в пустые ворота, то надо этих людей хоть раз поставить на лед, чтобы они понимали, что это такое, а потом уже смеялись. Те, кто сидит на заднице и жрет плюшки, рассуждают насчет этих вещей. Пускай они все выйдут на лед, а мы им покажем, что такое забить шайбу в пустые ворота», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В пятницу Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» забил гол в пустые ворота со своей половины площадки, сократив отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 19 шайб.

Сиэтл
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
24.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Вратари
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд, Джой Даккорд)
Чарли Линдгрен
2-й период
24:36
Алексей Протас
33:12
Тэйлор Рэддиш
38:05
Итэн Фрэнк
3-й период
56:32
Александр Овечкин
(Тревор ван Римсдайк, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь