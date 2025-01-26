Три очка Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Бостон Брюинз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. За «Колорадо» гол забил Арттури Лехконен (22-я минута). В составе «Бостона» дубль оформил Морган Гики (41; 46), еще одну шайбу забросил Давид Пастрняк (60), который также сделал две голевые передачи.
Российский защитник «Бостона» Никита Задоров не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «+2».
«Бостон» (56 очков) идет на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Колорадо» (58) проиграл третий матч подряд и располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе.