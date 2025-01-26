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Три очка Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

«Бостон» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. «Бостон Брюинз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. За «Колорадо» гол забил Арттури Лехконен (22-я минута). В составе «Бостона» дубль оформил Морган Гики (41; 46), еще одну шайбу забросил Давид Пастрняк (60), который также сделал две голевые передачи.

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Бостон» (56 очков) идет на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Колорадо» (58) проиграл третий матч подряд и располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе.

Бостон
3:1
0:0, 0:1, 3:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
25.01.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Джаред Беднар
Вратари
Джереми Суэймен
Скотт Уэджвуд
(Скотт Уэджвуд)
2-й период
21:30
Арттури Лехконен
(Юусо Пярссинен, Кейси Миттельштадт)
38:09
Давид Пастрняк
3-й период
40:25
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Эндрю Пик)
41:47
Винни Леттьери
45:44
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
59:57
Давид Пастрняк
(Брэд Маршан, Чарли Койл)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь