Три очка Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев. За «Колорадо» гол забил Арттури Лехконен (22-я минута). В составе «Бостона» дубль оформил Морган Гики (41; 46), еще одну шайбу забросил Давид Пастрняк (60), который также сделал две голевые передачи.