Прервалась мощная результативная серия Кучерова в НХЛ

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко нанес три броска в створ ворот и провел один силовой прием. Форвард «Тампы» Никита Кучеров семь раз бросил в створ, применил один силовой прием и очков не набрал. Его результативная серия, составившая 11 матчей, прервалась. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча.