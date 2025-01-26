Прервалась мощная результативная серия Кучерова в НХЛ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз».
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе «Ред Уингз» авторами заброшенных шайб стали Марко Каспер (30-я минута) и Майкл Расмуссен (60).
Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко нанес три броска в створ ворот и провел один силовой прием. Форвард «Тампы» Никита Кучеров семь раз бросил в створ, применил один силовой прием и очков не набрал. Его результативная серия, составившая 11 матчей, прервалась. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча.
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Баффало Сейбрз» (3:2), а «Питтсбург Пингвинз» уступили «Сиэтл Кракен» (1:4). Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог доиграть матч из-за полученной в первом периоде травмы нижней части тела.