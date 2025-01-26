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Прервалась мощная результативная серия Кучерова в НХЛ

«Тампа» проиграла «Детройту», Кучеров прервал свою результативную серию в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз».

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе «Ред Уингз» авторами заброшенных шайб стали Марко Каспер (30-я минута) и Майкл Расмуссен (60).

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко нанес три броска в створ ворот и провел один силовой прием. Форвард «Тампы» Никита Кучеров семь раз бросил в створ, применил один силовой прием и очков не набрал. Его результативная серия, составившая 11 матчей, прервалась. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Баффало Сейбрз» (3:2), а «Питтсбург Пингвинз» уступили «Сиэтл Кракен» (1:4). Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог доиграть матч из-за полученной в первом периоде травмы нижней части тела.

Детройт
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
26.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джон Купер
Вратари
Кэм Тэлбот
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
2-й период
27:19
Марко Каспер
28:28
Дилан Ларкин
28:28
Джейк Гюнцель
29:55
Марко Каспер
(Джей Ти Комфер, Кристиан Фишер)
31:21
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
3-й период
40:00
Лукас Раймонд
40:00
Брэндон Хагель
40:00
Виктор Хедман
45:16
Командный штраф
49:10
Симон Эдвинссон
59:32
Майкл Расмуссен
(Альберт Юханссон)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь