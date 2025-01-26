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Три очка Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту», у Капризова пас

Три очка Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту», у Капризова передача.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3). В составе «Калгари» шайбы забросили оформивший дубль российский нападающий Андрей Кузьменко (7-я и 55-я минуты), Мартин Поспишил (33), Расмус Андерссон (40) и Кларк Бишоп (52). У хозяев площадки голами отметились Йоэль Эрикссон Эк (10), Фредерик Годро (55), Маркус Фолиньо (59) и Джаред Сперджен (60).

Андрей Кузьменко также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет один ассист и отличился первым результативным действием после травмы. Форвард «Уайлд» Яков Тренин очков не набрал. Нападающий «дикарей» Марат Хуснутдинов нанес один бросок в створ, заблокировал два броска и провел один силовой прием.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» благодаря голу российского нападающего Кирилла Марченко в овертайме обыграли «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), «Оттава Сенаторз» выиграли у «Торонто Мейпл Лифс» (2:1), а «Даллас Старз» благодаря шайбе форварда Евгения Дадонова одолели «Сент-Луис Блюз» (2:0).

Миннесота
4:5
1:1, 0:2, 3:2
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
26.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 19212 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Райан Гуска
Вратари
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
Дастин Вольф
1-й период
05:01
Джейкоб Миддлтон
06:58
Андрей Кузьменко
(Маккензи Уигар, Назем Кадри)
09:34
Юэль Эрикссон Эк
(Матс Зуккарелло, Кирилл Капризов)
2-й период
24:40
Якуб Лауко
24:40
Яков Тренин
24:40
Расмус Андерссон
27:23
Джоэль Хэнли
31:02
Якуб Лауко
31:02
Райан Ломберг
32:28
Мартин Поспишил
(Андрей Кузьменко, Егор Шарангович)
34:49
Марк-Андре Флери
34:49
Матс Зуккарелло
34:49
Расмус Андерссон
34:49
Джонатан Юбердо
38:17
Юэль Эрикссон Эк
39:52
Расмус Андерссон
(Мартин Поспишил, Микаэль Баклунд)
3-й период
51:53
Кларк Бишоп
(Райан Ломберг)
52:40
Блэйк Коулмэн
54:15
Фредерик Годро
(Райан Хартман, Марко Росси)
54:29
Андрей Кузьменко
(Егор Шарангович, Маккензи Уигар)
58:46
Маркус Фолиньо
(Марко Росси, Мэтт Болди)
59:33
Матс Зуккарелло
(Джаред Сперджен, Марко Росси)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
15
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Калгари
НХЛ: таблица и календарь