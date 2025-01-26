Три очка Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту», у Капризова пас

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3). В составе «Калгари» шайбы забросили оформивший дубль российский нападающий Андрей Кузьменко (7-я и 55-я минуты), Мартин Поспишил (33), Расмус Андерссон (40) и Кларк Бишоп (52). У хозяев площадки голами отметились Йоэль Эрикссон Эк (10), Фредерик Годро (55), Маркус Фолиньо (59) и Джаред Сперджен (60).
Андрей Кузьменко также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет один ассист и отличился первым результативным действием после травмы. Форвард «Уайлд» Яков Тренин очков не набрал. Нападающий «дикарей» Марат Хуснутдинов нанес один бросок в створ, заблокировал два броска и провел один силовой прием.
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» благодаря голу российского нападающего Кирилла Марченко в овертайме обыграли «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), «Оттава Сенаторз» выиграли у «Торонто Мейпл Лифс» (2:1), а «Даллас Старз» благодаря шайбе форварда Евгения Дадонова одолели «Сент-Луис Блюз» (2:0).