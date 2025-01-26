Три очка Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту», у Капризова пас

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет один ассист и отличился первым результативным действием после травмы. Форвард «Уайлд» Яков Тренин очков не набрал. Нападающий «дикарей» Марат Хуснутдинов нанес один бросок в створ, заблокировал два броска и провел один силовой прием.