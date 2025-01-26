«О боже!» Фантастический гол россиянина Марченко в НХЛ восхитил Америку

Встреча получилась тяжёлой для «Блю Джекетс», даже при том условии, что они ни секунды не уступали по ходу встречи. Для «Кингз» эта игра стала первой в большом турне по Востоку — сил пока было предостаточно. В первом и третьем периодах команды обменялись заброшенными шайбами — в заключительной двадцатиминутке так и вовсе гостям пришлось воспользоваться опцией шестого полевого игрока.