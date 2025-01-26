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«О боже!» Фантастический гол россиянина Марченко в НХЛ восхитил Америку

Кирилл принёс важнейшую победу «Коламбусу» в овертайме.

Источник: Getty Images

Перед матчем с «Лос-Анджелесом» «Коламбус» продолжал находиться в зоне плей-офф, но пребывал в опасной позиции — конкуренты находились слишком близко. Российская связка Воронков — Марченко в последнее время немного сбавила темп результативности, но при этом сохранила стабильность, что в условиях жёсткой конкуренции за место в восьмёрке даже важнее, чем сиюминутные всплески.

Встреча получилась тяжёлой для «Блю Джекетс», даже при том условии, что они ни секунды не уступали по ходу встречи. Для «Кингз» эта игра стала первой в большом турне по Востоку — сил пока было предостаточно. В первом и третьем периодах команды обменялись заброшенными шайбами — в заключительной двадцатиминутке так и вовсе гостям пришлось воспользоваться опцией шестого полевого игрока.

Несмотря на спасение в концовке и эмоциональный всплеск, достигнутый этим фактом, «Лос-Анджелес» откровенно провалил овертайм. Сначала Иван Проворов мог решить исход встречи, когда сам себе создал свободное пространство. Затем Заку Веренски помешали реализовать выход «один в ноль». Судья назначил буллит, но американский защитник слишком уж перемудрил при выполнении штрафного броска.

Победу «мундирам» принёс Кирилл Марченко и сделал это просто великолепно — вкатился в зону, заложил корпус, объехал Фиалу и Кемпера и закатил шайбу в пустые ворота.

Для Кирилла эта шайба стала 20-й в сезоне — до повторения личного снайперского рекорда осталось забить трижды. Гол восхитил публику по обе стороны океана. Соцсети «Коламбуса» отреагировали подобающе: «О боже!» — так встретили очередной шедевр Марченко.

Коламбус
3:2
1:1, 0:0, 1:1
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
26.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18919 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Джим Хиллер
Вратари
Элвис Мерзликинс
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
1-й период
09:24
Зак Веренски
(Лука Дел Бел Беллуз, Кент Джонсон)
12:55
Филлип Дано
(Кевин Фиала)
2-й период
32:11
Тревор Мур
3-й период
42:51
Данте Фаббро
(Дэймон Северсон, Джеймс ван Римсдайк)
52:09
Дэймон Северсон
58:55
Куинтон Байфилд
(Алекс Лафферье, Кевин Фиала)
Овертайм
62:10
Зак Веренски
63:45
Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Джастин Дэнфорт)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь