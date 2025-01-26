Прием против Овечкина найден? Россиянина едва не впутали в драку

«Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Ванкувер Кэнакс» и прервали победную серию в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр Овечкин вновь не смог забить. Ему помешал вратарь, который еще ни разу за карьеру не пропустил от российского голеадора.
Остались на пороге новых рекордов
«Вашингтон Кэпиталз» уверенно вошли в длительную выездную серию, в рамках которой продлили свою череду побед до шести матчей подряд и результативности до 12 игр с набранными очками. Последний раз шесть и более побед кряду «столичные» одержали еще в марте 2021 года, а рекордной выигрышной серией до сих пор остаются 14 встреч в сезоне-2009/10. Если же говорить о серии матчей с набранными очками, то рекорд клуба был установлен в том же розыгрыше-2009/10 (15 игр).
Обыграв «Сиэтл Кракен», подопечные Спенсера Карбери сделали очередной шаг к новым достижениям, а также закрепили свое лидерство в текущей «регулярке» и стали первой командой сезона, набравшей 70+ очков в чемпионате. При этом благодаря сухой победе в Сиэтле «Вашингтон» стал лучшим клубом первенства по среднему показателю пропущенных шайб за игру — 2,38, реже «Кэпиталз» в этом сезоне не пропускает никто. Большой вклад в это внес Чарли Линдгрен. Для голкипера «столичных» матч против «Кракен» стал первым после травмы, и в нем он отразил 22 броска, оформив «сухарь».
Поучаствовал в той победе в Сиэтле и Александр Овечкин. 39-летний российский форвард и капитан «Вашингтона» отметился голом в концовке встречи, поразив пустые ворота. Причем забил россиянин из очень непростой позиции и игровой ситуации: получив шайбу в своей зоне и скамейки запасных, Овечкин смог перехитрить двух игроков «Сиэтла», находившихся рядом с ним, и попасть по пустым воротам.
«Это гораздо сложнее, чем просто гол в пустые ворота. Знаю, что все говорят “пустые ворота”, но тут было все немного сложнее. Здорово, что он попал», — заступился за Александра главный тренер «Вашингтона» в ответ хейтерам российского голеадора.
Для Овечкина тот гол стал 875-м в карьере, благодаря чему Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 19 шайб. Рекорд, который долгое время назывался вечным, продержится от силы чуть более 31 года. Кстати, интересно, что свои 875-е шайбы в чемпионатах НХЛ Овечкин и Гретцки забросили с разницей почти ровно в 27 лет. Российский капитан «Вашингтона» отличился 23 января 2025-го (по американскому времени), Гретцки же забил 24 января 1998-го, поразив ворота легендарного голкипера «Нью-Джерси Девилз» Мартина Бродо после удачных действий на добивании с близкого расстояния.
Также благодаря голу в матче с «Сиэтлом» Овечкин отличился 400-й раз в рамках чемпионатов НХЛ в возрасте 30 лет и старше. По этому показателю Александр Михайлович занимает второе место в истории лиги и уступает только прославленному Горди Хоу, который забросил 415 шайб в возрасте 30+ лет.
Канадцы узнали, как остановить Овечкина
Следующим соперником «Вашингтона» стали «Ванкувер Кэнакс». Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне. Причем совсем недавно: в начале января «Кэпиталз» на своей площадке добыли победу над «Кэнакс» в овертайме (2:1). И если у «столичных» турнирные дела идут превосходно, то у «Ванкувера» все печально: «косатки» потерпели восемь поражений в последних десяти матчах до встречи с лидером чемпионата и расположились за пределами первой восьмерки Западной конференции, пропустив вперед даже «Калгари Флэймз», а когда-то лидер команды Элиас Петтерссон стал все реже набирать очки и все чаще попадать на полосы СМИ с новостями о слухах об обмене.
«Ванкувер» исторически является достаточно удобным соперником для Александра Овечкина. В 27 предыдущих очных матчах против «Кэнакс» россиянин забросил 16 шайб и набрал 27 очков. Причем в последней игре с «косатками», которая состоялась в столице США, Овечкин результативными действиями не отметился, но до того матча оформил 6 голов в четырех встречах. Средний показатель голевой активности капитана «Вашингтона» в играх с «Ванкувером» составляет 0,59 шайбы за матч — то есть забивает Александр Михайлович канадской команде чаще, чем в каждой второй игре. «Кэнакс» вовсе являются одной из 23-х франшиз НХЛ, кого Ови огорчил минимум 15 раз за карьеру в «регулярках» лиги. Простая арифметика вместе с мощным ходом, который набрали «Кэпс», намекали на новые результативные успехи россиянина.
И он был к этому очень близок.
В сегодняшнем матче с «Ванкувером» Овечкин, не применив ни одного силового приема, фактически отказался от борьбы в пользу созидания в атаке. Суммарно девять (!) бросков за матч нанес Александр, из них семь пришлись в створ ворот, один был заблокирован, еще один раз шайба пролетела мимо после выстрела капитана «Вашингтона». Россиянин без устали атаковал владения канадского клуба, но безуспешно. Финский вратарь «Ванкувера» Кевин Ланкинен не позволил Овечкину вписать себя в список жертв Александра и стать 180-м вратарем в истории чемпионатов НХЛ, кто пропустил от Ови.
Для Ланкинена сегодняшний матч стал уже третьим в карьере против «Вашингтона» в рамках «регулярок» НХЛ. И за этот период финн ни разу не пропустил от Овечкина, отразив суммарно 14 (!) бросков в исполнении россиянина. Александру после очередных сейвов вратаря «Кэнакс» оставалось лишь вздыхать от разочарования и огорчения.
По итогам матча темп Овечкина по сезону упал до 0,67 гола в среднем за игру. НХЛ утверждает, что с этим темпом Александр побьет рекорд Уэйна Гретцки в ночь на 13 апреля по московскому времени в гостевом матче против «Коламбус Блю Джекетс». Если же отталкиваться от его среднего показателя за всю карьеру (0,60 гола за игру), то рекорд падет в последнем матче регулярного сезона, когда «Вашингтон» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Вместо Овечкина за «Вашингтон» в матче с «Ванкувером» вновь забивал Пьер-Люк Дюбуа, который оформил дубль в предыдущей очной встрече с «Кэнакс». Но его гола в концовке матча оказалось недостаточно для успешного финального штурма. Дубля капитана «косаток» Куинна Хьюза оказалось достаточно канадской команде, чтобы одержать непростую и очень важную победу в рамках борьбы за плей-офф. «Кэпиталз» же прервали сразу две серии: победную и с набранными очками. Последний раз команда Карбери проигрывала в основное время еще в прошлом году, когда уступила «Детройт Ред Уингз» (2:4).
В самом конце матча, когда уже прозвучала финальная сирена, игроки обеих команд сцепились у ворот «Ванкувера» и едва не устроили массовую потасовку. Участие в ней мог принять и Овечкин. Александр опекал другого обладателя 8-го игрового номера — Конора Гарланда — но в драку россиянина, к счастью, не впутали. Потому что и драки-то не случилось.
Следующим соперником «Вашингтона» станет «Калгари Флэймз», в составе которых из кризиса начинает выходить Андрей Кузьменко. Российский форвард «огоньков» последних трех матчах набрал 4 очка (3+1).