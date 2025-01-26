Прием против Овечкина найден? Россиянина едва не впутали в драку

Следующим соперником «Вашингтона» стали «Ванкувер Кэнакс». Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне. Причем совсем недавно: в начале января «Кэпиталз» на своей площадке добыли победу над «Кэнакс» в овертайме (2:1). И если у «столичных» турнирные дела идут превосходно, то у «Ванкувера» все печально: «косатки» потерпели восемь поражений в последних десяти матчах до встречи с лидером чемпионата и расположились за пределами первой восьмерки Западной конференции, пропустив вперед даже «Калгари Флэймз», а когда-то лидер команды Элиас Петтерссон стал все реже набирать очки и все чаще попадать на полосы СМИ с новостями о слухах об обмене.