Кузьменко назван первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
В ночь на воскресенье «Калгари» в гостях выиграл у «Миннесоты Уайлд» со счетом 5:4. Кузьменко забросил две шайбы, вторая из которых стала победной, и отметился голевой передачей.
Второй звездой дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, который оформил дубль в матче против «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).
Третьей звездой признан американский голкипер «Даллас Старз» Кейси Десмит, который оформил свой второй шатаут в текущем сезоне, отразив 33 броска в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:0).