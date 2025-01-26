Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузьменко назван первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист «Калгари» Кузьменко признан первой звездой дня в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В ночь на воскресенье «Калгари» в гостях выиграл у «Миннесоты Уайлд» со счетом 5:4. Кузьменко забросил две шайбы, вторая из которых стала победной, и отметился голевой передачей.

Второй звездой дня стал американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, который оформил дубль в матче против «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

Третьей звездой признан американский голкипер «Даллас Старз» Кейси Десмит, который оформил свой второй шатаут в текущем сезоне, отразив 33 броска в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:0).

Миннесота
4:5
1:1, 0:2, 3:2
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
26.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 19212 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Райан Гуска
Вратари
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
Дастин Вольф
1-й период
05:01
Джейкоб Миддлтон
06:58
Андрей Кузьменко
(Маккензи Уигар, Назем Кадри)
09:34
Юэль Эрикссон Эк
(Матс Зуккарелло, Кирилл Капризов)
2-й период
24:40
Якуб Лауко
24:40
Яков Тренин
24:40
Расмус Андерссон
27:23
Джоэль Хэнли
31:02
Якуб Лауко
31:02
Райан Ломберг
32:28
Мартин Поспишил
(Андрей Кузьменко, Егор Шарангович)
34:49
Марк-Андре Флери
34:49
Матс Зуккарелло
34:49
Расмус Андерссон
34:49
Джонатан Юбердо
38:17
Юэль Эрикссон Эк
39:52
Расмус Андерссон
(Мартин Поспишил, Микаэль Баклунд)
3-й период
51:53
Кларк Бишоп
(Райан Ломберг)
52:40
Блэйк Коулмэн
54:15
Фредерик Годро
(Райан Хартман, Марко Росси)
54:29
Андрей Кузьменко
(Егор Шарангович, Маккензи Уигар)
58:46
Маркус Фолиньо
(Марко Росси, Мэтт Болди)
59:33
Матс Зуккарелло
(Джаред Сперджен, Марко Росси)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
15
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Калгари
НХЛ: таблица и календарь