«Нужна искра». Овечкин и «Вашингтон» прервали лучшую серию сезона

«Да, я думал, что это даст искру и позволит этому звену забить в равных составах. Вроде как тройка Стромера и Ови — и не так важно, кто еще на краю, давайте просто назовем Мики, — не скажу точно, но предположу, что не может забить в таком формате после игры с “Рейнджерс”. Это 10−11 матчей без гола в игре “пять на пять”. Так что просто стараемся найти способ что-то получить и выбить искру. Думаю, они сделали это. Для всей команды третий период был хорошим. Можно жалеть о счете, но считаю, что у нас было много позитивного», — сказал тренер.