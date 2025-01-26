Вратарь из команды Овечкина затмил Василевского и Шестеркина. Томпсон получит «Везину»?

Говоря о «Вашингтоне», мы подразумеваем Александра Овечкина. Он — сердце этой команды, ее вожак и живая легенда. Порой часть лавров доставалась тем, кто выходил в одном звене с Ови: Евгений Кузнецов, Александр Семин, Никлас Бэкстрем… Опять же, мир словно крутился вокруг «восьмерки» из столицы США. Но в этом сезоне многое поменялось.
Даже когда Александр Великий залечивал перелом ноги, «Кэпиталз» не сдавали оборотов. Находились новые лидеры, прогрессировала молодежь, а Спенсера Карбери неслучайно называют главным претендентом на «Джек Адам Эворд». Молодой наставник «столичных» и правда один из лучших тренеров современной НХЛ. Однако он не единственный представитель «Вашингтона», кто может стать героем на церемонии вручения наград.
Сразу по нескольким версиям претендентом на «Везину» является Логан Томпсон. The Score поставили голкипера «Вашингтона» на третье место. Официальный сайт НХЛ котирует его чуть ниже, но канадец все равно входит в узкий круг претендентов. Основным фаворитом является действующий обладатель «Везины» голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак. А вот шансы россиян на этот раз невелики.
Мы привыкли, что российские вратари доминируют в НХЛ. Однако для Андрея Василевского, Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина этот сезон довольно противоречивый. Сорокин стал жертвой не самой удачной игры всей команды. Шестеркина подсторожили травмы. Василевский хоть и держит марку, но не поражает воображение своей игрой, как несколько лет назад, во времена доминирования «Тампы». Их место неожиданно занял 27-летний канадец.
Нет ничего удивительного в том, что вы не знаете, кто такой Томпсон. Он не был выбран на драфте, не играл за молодежную сборную Канады. Еще в сезоне-2019/2020 Логан выступал в ECHL, а в НХЛ дебютировал в составе «Вегаса». В составе «рыцарей» он стал обладателем Кубка Стэнли, но в плей-офф из-за травмы не сыграл ни одного матча. А минувшим летом Томпсон сам попросил обмена у руководства клуба, почувствовав, что ему нужны перемены.
Расставшись с Дарси Кемпером и оставив Чарли Линдгрена, руководители «Вашингтона» составили вратарский тандем Линдгрен — Томпсон. На бумаге он не выглядел особо надежным. Более того, эта пара голкиперов одна из самых экономных в НХЛ! Если Линдгрен получает чуть больше миллиона, то контракт Томпсона, который перешел «Вашингтону» от «Вегаса», составляет смешные 766 тысяч долларов. Стоит ли говорить, что играют они на совершенно другие деньги?
Сразу стоит оговориться, что в «Вашингтоне» нет первого номера. Линдгрен — Томпсон именно что тандем. Впрочем, исходя из статистики, правильно все-таки говорить Томпсон — Линдгрен. Канадец, на данный момент, сыграл на четыре матча больше, чем американец, а его статистика значительно лучше. Особенно бросается в глаза разница по победам: 22 раза «Вашингтон» выигрывал с Томпсоном в воротах, и только 11 — с Линдгреном.
По проценту отраженных бросков Томпсон — третий в НХЛ, по коэффициенту надежности — также занимает третье место. Из россиян что по тому, что по другому показателю в десятке присутствует только Василевский. По победам впереди Томпсона только Хеллибак и Оттингер, но они сыграли значительно больше матчей. Отдав в межсезонье два выбора в третьем раунде драфта, «Кэпиталз» вытащили счастливый билет.
Если Томпсону вдруг отдадут «Везину», он станет вторым напарником Овечкина, кому это удалось. В 2016 году лучшим вратарем сезона был признан Брэйден Холтби. Через год его снова номинировали на престижную награду, а еще через год с канадцем в воротах «Кэпиталз» завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли.
Пойдет ли Томпсон по стопам Холтби? Нынешний «Вашингтон», несмотря на практически отсутствие звезд, все чаще называют фаворитов не только регулярного чемпионата, но и плей-офф. Если за спиной у Овечкина будет стена, то повторение 2018 года уже не кажется фантастикой. Главное, чтобы в случае покорения рекорда Гретцки «Вашингтон» не ушел в масштабный загул. В остальном у этой команды есть свои герои в каждой линии.
Дмитрий Ерыкалов