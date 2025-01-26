Вратарь из команды Овечкина затмил Василевского и Шестеркина. Томпсон получит «Везину»?

Нет ничего удивительного в том, что вы не знаете, кто такой Томпсон. Он не был выбран на драфте, не играл за молодежную сборную Канады. Еще в сезоне-2019/2020 Логан выступал в ECHL, а в НХЛ дебютировал в составе «Вегаса». В составе «рыцарей» он стал обладателем Кубка Стэнли, но в плей-офф из-за травмы не сыграл ни одного матча. А минувшим летом Томпсон сам попросил обмена у руководства клуба, почувствовав, что ему нужны перемены.