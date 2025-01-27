Русский форвард становится звездой НХЛ. История большого прогресса Марченко в «Коламбусе»

За три года в «Коламбусе» Марченко поработал с тремя тренерами. Начинал при Ларсене, когда играл в тройке с Джонни Годро, и больше был нацелен на завершение моментов. Затем клуб возглавил Паскаль Винсент — при нем Марченко использовали в других сочетаниях, в том числе в русской тройке, что вынуждало играть разнообразнее и изобретательнее. Отсюда и резкий рост ассистов. Самый большой прогресс случился при Эвасоне. Дин в свое время заводил в НХЛ Кирилла Капризова, так что понимает, как настраивать тонкую русскую душу. В «Блю Джэкетс» раскрылся не только Марченко, но и Воронков, который идет вторым снайпером команды в свой контрактный год.