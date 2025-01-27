Чудо-матч в Нью-Йорке: гол и ошибки Панарина, растерзанный Шестеркин и шокирующая развязка на последних секундах

Хоккеистам и главному тренеру «Эвеланш» Джареду Беднару надо было привыкнуть к изменениям в составе. Два дня назад один из лидеров Микко Рантанен, с которым не удалось договориться о новом контракте, был отправлен в «Каролину» на нападающих Мартина Нечаса и Джека Друри. Эта громкая новость стала шокирующей для всех и каждого. В НХЛ форварда такого калибра, как финн, меняют посредине сезона раз в несколько лет.