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«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ. Капризов сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: Patrick McDermott/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. «Миннесота» победила «Чикаго» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2.

У победителей шайбы забросили Джаред Сперджен (6-я минута), Фредерик Годро (8), Юэль Эрикссон Эк (31), Маркус Фолиньо (59), у проигравших — Сет Джонс (41), Фрэнк Назар (45).

Нападающий гостей Кирилл Капризов отдал голевую передачу, которая стала для него 199-й, россиянин провел 315 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету форварда 52 (23 + 29) очка по системе «гол + пас» после 37 встреч. Российский нападающий ранее из-за травмы пропустил 12 матчей регулярного чемпионата.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 50 матчах набрав 62 очка. «Чикаго» в этом же дивизионе занимает восьмую строчку с 35 очками после 49 встреч. В следующем матче «Миннесота» на выезде в ночь на 30 января сыграет с «Торонто», «Чикаго» в ночь на 29 января в гостях встретится с «Тампой».

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отдал результативную передачу в домашнем матче с «Ютой» (3:1). «Вегас» на своем льду переиграл «Флориду» (4:1), форвард хозяев Иван Барбашев записал на свой счет голевой пас.

Чикаго
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
27.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
United Center, 18701 зритель
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джон Хайнс
Вратари
Петр Мразек
(Петр Мразек)
Филип Густавссон
1-й период
05:43
Джаред Сперджен
(Мэтт Болди, Марко Росси)
07:17
Фредерик Годро
(Маркус Фолиньо)
2-й период
27:09
Ник Фолиньо
27:09
Ник Фолиньо
30:45
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
3-й период
40:47
Джейкоб Миддлтон
40:56
Сет Джонс
(Коннор Бедард, Тайлер Бертуцци)
43:01
Патрик Марун
43:01
Джейкоб Миддлтон
44:16
Франк Назар
(Итэн дель Мастро)
44:16
Райан Донато
44:16
Зак Богосян
45:54
Маркус Фолиньо
51:04
Итэн дель Мастро
54:56
Якуб Лауко
58:18
Маркус Фолиньо
(Мэтт Болди, Зак Богосян)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь