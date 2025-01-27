«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ. Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 50 матчах набрав 62 очка. «Чикаго» в этом же дивизионе занимает восьмую строчку с 35 очками после 49 встреч. В следующем матче «Миннесота» на выезде в ночь на 30 января сыграет с «Торонто», «Чикаго» в ночь на 29 января в гостях встретится с «Тампой».