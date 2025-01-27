«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ. Капризов сделал голевую передачу

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. «Миннесота» победила «Чикаго» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2.
У победителей шайбы забросили Джаред Сперджен (6-я минута), Фредерик Годро (8), Юэль Эрикссон Эк (31), Маркус Фолиньо (59), у проигравших — Сет Джонс (41), Фрэнк Назар (45).
Нападающий гостей Кирилл Капризов отдал голевую передачу, которая стала для него 199-й, россиянин провел 315 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету форварда 52 (23 + 29) очка по системе «гол + пас» после 37 встреч. Российский нападающий ранее из-за травмы пропустил 12 матчей регулярного чемпионата.
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 50 матчах набрав 62 очка. «Чикаго» в этом же дивизионе занимает восьмую строчку с 35 очками после 49 встреч. В следующем матче «Миннесота» на выезде в ночь на 30 января сыграет с «Торонто», «Чикаго» в ночь на 29 января в гостях встретится с «Тампой».
Защитник «Оттавы» Артем Зуб отдал результативную передачу в домашнем матче с «Ютой» (3:1). «Вегас» на своем льду переиграл «Флориду» (4:1), форвард хозяев Иван Барбашев записал на свой счет голевой пас.