«Абсурдный слух». Кросби обменяют в «Колорадо»?!

Логично, что каждый год нужно говорить об одной и той же песне и об одном и том же танце. «Пингвинз» играют недостаточно хорошо, чтобы заслужить попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, Кросби всё ещё на пике после 20 лет в НХЛ, и даже Уэйна Гретцки обменивали, так что это может случиться с кем угодно. Однако «Питтсбург» и Кросби всегда давали понять, что, независимо от ситуации, их капитан никуда не уйдёт.