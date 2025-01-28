«Питтсбург» без Малкина проиграл «Сан-Хосе», Кросби забросил шайбу

Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.
В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На восьмой минуте второго периода Микаэль Гранлунд с передачи Уилла Смита открыл счёт во встрече.
На 24-й секунде третьего периода Сидни Кросби с передач Брайана Раста и Мэтта Грызлика восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Маклин Селебрини с передачи Тайлера Тоффоли вновь вывел «акул» вперёд.
Напомним, российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин помещён в список травмированных. Сообщалось, что срок восстановления хоккеиста составит несколько недель.