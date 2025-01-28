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«Питтсбург» без Малкина проиграл «Сан-Хосе», Кросби забросил шайбу

28 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз».

Источник: John Locher/AP/TASS

Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода Микаэль Гранлунд с передачи Уилла Смита открыл счёт во встрече.

На 24-й секунде третьего периода Сидни Кросби с передач Брайана Раста и Мэтта Грызлика восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте периода Маклин Селебрини с передачи Тайлера Тоффоли вновь вывел «акул» вперёд.

Напомним, российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин помещён в список травмированных. Сообщалось, что срок восстановления хоккеиста составит несколько недель.

Сан-Хосе
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
28.01.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
SAP Center, 11625 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Майк Салливан
Вратари
Ярослав Аскаров
Алекс Неделькович
1-й период
00:59
Тимоти Лильегрен
12:56
Кевин Хэйс
19:48
Джейк Уолман
2-й период
27:41
Микаэль Гранлунд
(Уилл Смит)
30:48
Маклин Селебрини
3-й период
40:24
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Мэтт Грызлик)
43:41
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
49:15
Брайан Раст
50:19
Дрю О`Коннор
57:23
Коди Гласс
57:56
Джейк Уолман
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь