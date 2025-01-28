Вратарь Евгений Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе» XXI века

Полностью символическая сборная «Сан-Хосе Шаркс» за первую четверть XXI века выглядит так:
Первая пятёрка + вратарь:
Патрик Марло (нападающий);
Джо Павелски (нападающий);
Джо Торнтон (нападающий);
Брент Бёрнс (защитник);
Марк-Эдуар Власик (защитник);
Евгений Набоков (вратарь).
Вторая пятёрка + вратарь:
Логан Кутюр (нападающий);
Томаш Гертл (нападающий);
Оуэн Нолан (нападающий);
Дэн Бойл (защитник);
Эрик Карлссон (защитник);
Мартин Джонс (вратарь).
Ранее пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» представила новый шлем российского голкипера клуба Ярослава Аскарова.