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Вратарь Евгений Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе» XXI века

Российский экс-вратарь Евгений Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе Шаркс» XXI века. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Источник: Getty Images

Полностью символическая сборная «Сан-Хосе Шаркс» за первую четверть XXI века выглядит так:

Первая пятёрка + вратарь:

Патрик Марло (нападающий);
Джо Павелски (нападающий);
Джо Торнтон (нападающий);
Брент Бёрнс (защитник);
Марк-Эдуар Власик (защитник);
Евгений Набоков (вратарь).

Вторая пятёрка + вратарь:

Логан Кутюр (нападающий);
Томаш Гертл (нападающий);
Оуэн Нолан (нападающий);
Дэн Бойл (защитник);
Эрик Карлссон (защитник);
Мартин Джонс (вратарь).

Ранее пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» представила новый шлем российского голкипера клуба Ярослава Аскарова.

Сан-Хосе