Русский гигант переживает черные дни в Америке! У Малкина новая травма, его «Питтсбург» почти на дне

Затем результативность немного поутихла, но не сошла на нет — на счету Евгения 34 (9+25) очка в 47 матчах этого сезона, вполне неплохая статистика для 38-летнего форварда. Невероятных результатов от «Питтсбурга» в последние годы не ждут, после завоевания третьего и последнего на данный момент Кубка Стэнли (в 2017 году) «пингвины» лишь единожды выходили во второй раунд. И вылетели тогда от «Вашингтона», который стал новым чемпионом. После этого команда Кросби и Малкина в плей-офф если и попадала, то заканчивала свой кубковый поход на этапе первого раунда. Вот и сейчас «Пингвинз» находятся очень далеко от зоны плей-офф — на 15-м месте Восточной конференции, хотя шансы на попадание в заветную восьмерку еще есть.