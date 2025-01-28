Русский гигант переживает черные дни в Америке! У Малкина новая травма, его «Питтсбург» почти на дне

Можно ли сказать, что этот сезон складывается неудачно для российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина? Наверное, нет. Старт Евгений выдал шикарный, заставив всех снова обратить внимание на себя. Джино сходу стал набирать очки и устанавливать рекорды — 800-я передача, 1300-й результативный балл, 500-й гол, чествование перед своими болельщиками.
Затем результативность немного поутихла, но не сошла на нет — на счету Евгения 34 (9+25) очка в 47 матчах этого сезона, вполне неплохая статистика для 38-летнего форварда. Невероятных результатов от «Питтсбурга» в последние годы не ждут, после завоевания третьего и последнего на данный момент Кубка Стэнли (в 2017 году) «пингвины» лишь единожды выходили во второй раунд. И вылетели тогда от «Вашингтона», который стал новым чемпионом. После этого команда Кросби и Малкина в плей-офф если и попадала, то заканчивала свой кубковый поход на этапе первого раунда. Вот и сейчас «Пингвинз» находятся очень далеко от зоны плей-офф — на 15-м месте Восточной конференции, хотя шансы на попадание в заветную восьмерку еще есть.
А вот что касается 2025 года, то здесь Евгения Малкина будто настигла темная полоса. В начале января россиянин пропустил четыре матча своей команды из-за повреждения верхней части тела. Это была его первая травма с 2022 года, прервалась серия из 209 сыгранных матчей подряд, ставшая 12-й в истории «Питтсбурга».
Не успел Евгений вернуться на лед, как его настигла следующая неудача — его дом взломали и ограбили. Тогда же появилась информация, что у Малкина помимо всего прочего пропали и чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах. Через несколько дней полиция округа Аллегейни (штат Пенсильвания) сделала сообщение, что перстни нашлись. И нашлись они дома у Евгения. Странно? Еще бы. Как бы то ни было, ситуация, мягко говоря, не из приятных.
Но январь на этом не закончился, как и неудачи Евгения. В матче против «Сиэтла» он неудачно столкнулся с игроком соперника — удар пришелся в колено. Матч Джино завершил досрочно.
Позже на The Athletic появились новости, что Малкин пропустит из-за полученного повреждения несколько недель. Уточняли также, что у россиянина до сих пор не спал отек ноги, поэтому сроки восстановления еще не точные. «Питтсбург» поместил своего нападающего в список травмированных с формулировкой «травма нижней части тела».
«Он важный игрок для нас. Он топ-2 центральных нападающих нашей команды, он хорошо двигается с шайбой. Его нелегко заменить», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан об отсутствии Малкина перед игрой с «Сан-Хосе Шаркс».
Матч этот «Питтсбург» проиграл, отставание от восьмой строчки прямо сейчас составляет семь очков, при этом у всех конкурентов есть матчи в запасе относительно «Пингвингз». Чтобы спасти сезон, «Пенс» нужно чудо. Совершить его без русского гиганта будет проблематично.
Надежда Тонконог