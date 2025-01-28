На подступах к НХЛ: как обстоят дела у белорусов в Американской хоккейной лиге

В главной лиге планеты сейчас выступают трое: Алексей Протас является одним из лидеров «Вашингтона», Егор Шарангович остается важным элементом системы «Калгари», а Владислав Колячонок пытается закрепиться в составе «Юты». Еще семеро наших парней представлены во второй по значимости лиге Северной Америки — большая часть чемпионата АХЛ уже позади, что позволяет сделать некоторые выводы о выступлении белорусов.
Алексей Колосов («Лихай Вэлли Фэнтомс»).
До недавнего времени наших хоккеистов в НХЛ было четверо, но 23 января голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов был командирован в фарм-клуб «летчиков» «Лихай Вэлли Фэнтомс». Любимец болельщиков минского «Динамо» впервые отправился за океан по окончании прошлого плей-офф Кубка Гагарина, успев провести в конце регулярки-2023/24 два матча за «призраков». Нынешний сезон 23-летний вратарь также начал в составе «Лихай Вэлли»: из четырех матчей с Колосовым в воротах команда выиграла только один. Цифры белоруса выглядели весьма средне: 88% отраженных бросков и более трех пропущенных шайб в среднем за игру.
Тем не менее таких показателей Алексею хватило, чтобы получить шанс в «Филадельфии», имеющей одну из самых скромных вратарских бригад во всей лиге. На лед в НХЛ Колосов выходил в 15 матчах, одержав только четыре победы и оставшись на уровне статистики из АХЛ. Такой перформанс тренерский штаб «летчиков» не впечатлил, белорус проиграл конкуренцию и Сэму Эрссону за звание основного вратаря, и Ивану Федотову в качестве запасного кипера. Второе пришествие Алексея в «Лихай Вэлли» началось с пяти пробоин в матче со «Спрингфилдом» 25 января, столько же минчанин пропустил и от «Уилкс-Барре» два дня спустя.
«До возвращения в клуб Колосов находился без игровой практики в течение пары недель. Ему придется заново адаптироваться в команде. Перед Матчем всех звезд АХЛ график будет полегче, поэтому у него появится больше времени для тренировок и на психологическую перезагрузку. Будем надеяться, что Алексей выйдет из этой ситуации более устойчивым. Он очень нужен “Фэнтомс”, — отметила журналистка Мэделин Кэмпбелл.
Никита Толопило («Абботсфорд Кэнакс»).
Еще один белорусский страж ворот защищает цвета канадского «Абботсфорда». В минувшем сезоне Толопило вошел в историю отечественного хоккея как первый голкипер, попавший в заявку клуба НХЛ («Ванкувера») на матч плей-офф Кубка Стэнли — тогда «помогли» травмы обоих вратарей основы. В текущем чемпионате вызов в главную команду Никита пока не получал, на данный момент 24-летний хоккеист оспаривает звание первого номера «Абботсфорда» с героем чемпионата мира 2023 года Артурсом Шиловсом. Оба голкипера имеют практически идентичные цифры (90,2% сейвов и 2,62 шайбы у Толопило против 90,6% и 2,47 у Шиловса), при этом белорус провел в два раза больше матчей — сезон-2024/25 латвиец начинал в НХЛ, откуда был спущен вниз после 9 игр.
«Я не задрафтован, но всегда считал, что могу играть в НХЛ. Поэтому я выбрал организацию “Ванкувера”, увидев здесь наилучшую для себя возможность развиваться и сделать следующий шаг в карьере, — говорил Толопило пресс-службе клуба. — Я здесь второй год, в прошлом сезоне я привыкал к лиге и к системе игры, в этом чемпионате ощущаю себя гораздо лучше. Перед сезоном много работал в зале и на льду, сейчас я хорошо готов и чувствую уверенность. Буду пытаться показать все, на что способен».
Наиболее ударный отрезок в нынешнем чемпионате АХЛ Никита выдал с 23 ноября по 15 декабря: за этот период наш вратарь появлялся на льду в пяти матчах, три из которых завершил «на ноль», а еще в одной игре отразил 34 броска соперника из 35. В январе Толопило провел шесть поединков, Шиловс — пять, оба одержали по четыре победы.
Данила Климович («Абботсфорд Кэнакс»).
Раздевалку в «Абботсфорде» Толопило делит с соотечественником Данилой Климовичем. Выбранный во втором раунде драфта НХЛ-2021 уроженец Пинска проводит в Американской хоккейной лиге уже четвертый сезон, и нынешняя кампания вполне может претендовать на статус лучшей в карьере 22-летнего форварда. В среднем Климович «выбивает» пол-очка за игру — у Данилы 17 (13+4) баллов в 34 матчах. Личный рекорд белоруса в АХЛ составляет 29 (17+12) очков, таких показателей хоккеист добился в 67 поединках сезона-2024/25.
«Самый большой вопрос заключается в том, сможет ли он оставаться стабильным до конца чемпионата. Климович заслужил доверие главного тренера, поэтому он должен получить шанс в верхних звеньях, — считает эксперт Адам Кирзенблат. — Ему только 22 года, и у него достаточно времени, чтобы продолжать прогрессировать. Еще рано делать выводы, но похоже, что Климович наконец-то превращается в перспективного игрока, который может стать частью планов “Ванкувера” на будущее».
Львиную долю баллов в зачет текущего чемпионата пинчанин набрал осенью — в конце ноября Климович даже слыл лучшим бомбардиром команды. Однако в новом календарном году белорус захандрил, оставшись без очков в 11 матчах подряд. Неудачную серию Климович прервал максимально эффектным образом: 25 января в поединке против «Тусона» Данила оформил дубль и был признан первой звездой встречи.
Илья Соловьев («Калгари Рэнглерс»).
Воспитанник могилевского хоккея — самый опытный АХЛовец среди действующих белорусских хоккеистов: за четыре сезона Соловьев отыграл в лиге более 200 матчей. В прошлом чемпионате Илья на десять игр даже заглянул в основной состав «Калгари Флэймз», где отметился тремя голевыми передачами. В нынешнем чемпионате защитник «огонькам» еще не помогал, хотя показатели белоруса за фарм-клуб отчетливо говорят о том, что возвращение в главную лигу мира должно состояться.
В сезоне-2024/25 Соловьев стал лидером обороны «Рэнглерс» и за три месяца до окончания «регулярки» побил личный рекорд результативности прошлых лет. Прямо сейчас в активе Ильи 20 (6+14) очков в 39 матчах — могилевчанин является вторым защитником-бомбардиром «Калгари» и имеет второй самый высокий показатель полезности во всем клубе («+15»). 20 января Соловьев был назван лучшим игроком встречи с «Онтарио», где белорус принес победу своей команде в овертайме.
«Наиболее готовым к НХЛ игроком обороны “Рэнглерс” мне видится Илья Соловьев. Он должен стать следующим хоккеистом, вызванным в основу, — уверен журналист из Калгари Райан Пайк. — Соловьев — самый впечатляющий защитник команды в этом сезоне, его уверенность при владении шайбой растет с каждой игрой, а универсальность позволяет выходить в паре с абсолютно любым игроком. Единственной проблемой является тот факт, что в составе “Флэймз” уже есть семь хороших защитников, и на каждый матч кого-то приходится вычеркивать».
Артем Левшунов («Рокфорд Айсхогс»).
28 июня 2024 года на 62-м драфте НХЛ Артем Левшунов был выбран «Чикаго» под общим вторым пиком — ни один из белорусов до него не поднимался выше девятого номера на ярмарке талантов. После сентябрьского тренировочного лагеря 19-летний уроженец Жлобина был отправлен набираться опыта в фарм-клуб «ястребов» «Рокфорд». Дебютный сезон во взрослом хоккее дается главному белорусскому таланту непросто: в 35 матчах на счету Левшунова 2 заброшенные шайбы и 9 голевых передач при полезности «-6». Прямо сейчас Артем имеет серию из восьми игр без очков.
Тем не менее североамериканские эксперты призывают обратить внимание не на голые цифры защитника, а на креативность игрока и умение обращаться с шайбой. «Его статистика в этом сезоне не бросается в глаза, у него нет сногсшибательной очковой производительности. Но, посмотрев на его действия на льду, нельзя не увидеть растущую уверенность, которую он демонстрирует в нападении, — сказал инсайдер Фрэнк Серавалли. — Считаю Артема Левшунова ключевым игроком в перестройке “Чикаго”, он критически важен для будущего команды».
«Да, он не показал себя так, как от него ожидали после доминирования в университетской лиге. Игра Левшунова в обороне не слишком выделяется, но это из-за того, что он очень много атакует. Он силен в роли плеймейкера, с плавными движениями и уверенностью при касании шайбы. Левшунов хорошо катается и обладает точным броском, у него есть атакующее чутье, чтобы потенциально работать в первой бригаде большинства в НХЛ», — подчеркивает автор The Athletic Кори Пронман, поставивший Артема в топ-25 лучших молодых игроков.
Дмитрий Кузьмин («Рокфорд Айсхогс»).
С недавних пор одноклубником Левшунова в «Рокфорде» является Дмитрий Кузьмин: две недели назад белорус был обменян в организацию «Чикаго» из системы «Виннипега». Возможно, не последнюю роль в переходе 21-летнего форварда сыграло желание генменеджера «ястребов» ускорить процесс адаптации ключевого проспекта команды — до прихода соотечественника у Левшунова не было русскоговорящих партнеров. За новую команду Кузьмин еще не играл, а в 21 игре сезона за «Манитобу Мус» заработал 4 (1+3) результативных балла.
«Наконец рядом с Левшуновым появился человек, который может говорить с ним на одном языке. Артем и Дмитрий — хорошие друзья, которые вместе тренировались летом. Несколько лет назад они играли за юниорскую и молодежную сборные Беларуси. Присутствие Кузьмина может быть полезным для развития Левшунова вне льда и сделает вторую половину первого профессионального сезона более комфортной», — считает чикагский журналист Бен Поуп.
Егор Сидоров («Сан-Диего Галлс»).
Лучшим белорусским бомбардиром текущего чемпионата АХЛ является нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров. 20-летний хоккеист долго вкатывался в сезон, забросив только трижды в стартовых 18 матчах. По-настоящему прорывным для витебчанина оказался декабрь, в котором Сидоров заработал 11 очков за 11 игр. На неделе с 9 по 15 декабря Егор признавался лучшим игроком всей лиги, после чего был назван лучшим хоккеистом клуба по итогам месяца. В активе Сидорова 21 (10+11) балл за 32 игры, это второй показатель в стане «чаек». Правда, счетчик не обновляется уже несколько недель: 8 января Егор получил травму нижней части тела, его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.
«Хоккей в АХЛ очень быстрый и силовой. Очень ценю тот факт, что тренеры доверяют мне много времени на льду. Хочу продолжать совершенствоваться и попасть в НХЛ, но сейчас я сосредоточен на настоящем, мне нужно становиться лучше каждый день, — сказал Сидоров в интервью клубной пресс-службе. — Прекрасно чувствую себя в организации “Анахайма”, болельщики команды хорошо относятся ко мне, очень приятно ощущать их поддержку и веру в меня».
«Сан-Диего Галлс» — фарм-клуб «Анахайма», который в нынешнем сезоне занимает последнее место в НХЛ по количеству голов. С учетом проблем «Дакс» в атаке и статистики Сидорова в АХЛ, именно Егор находится ближе всех к тому, чтобы стать 17-м в истории белорусом в Национальной хоккейной лиге. Такого же мнения придерживается автор Sports Illustrated Джейкоб Пунтури. «Потребность “Анахайма” в результативном крайнем нападающем может вывести Сидорова в НХЛ уже в первом профессиональном сезоне», — считает эксперт.
Евгений РОМАНЦЕВИЧ