На подступах к НХЛ: как обстоят дела у белорусов в Американской хоккейной лиге

«Я не задрафтован, но всегда считал, что могу играть в НХЛ. Поэтому я выбрал организацию “Ванкувера”, увидев здесь наилучшую для себя возможность развиваться и сделать следующий шаг в карьере, — говорил Толопило пресс-службе клуба. — Я здесь второй год, в прошлом сезоне я привыкал к лиге и к системе игры, в этом чемпионате ощущаю себя гораздо лучше. Перед сезоном много работал в зале и на льду, сейчас я хорошо готов и чувствую уверенность. Буду пытаться показать все, на что способен».