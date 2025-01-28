Капризов гнался за престижным призом. Но потенциально лучший сезон в карьере убивает травма

Как бы то ни было, отметка в сто очков за регулярку 97-му номеру «Дикарей» во второй раз за карьеру этой весной не покорится. Хотя при отсутствии проблем со здоровьем у него были все шансы вклиниться в гонку за «Арт Росс» и пободаться за трофей с Никитой Кучеровым и Нэйтаном Маккинноном.