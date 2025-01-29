НХЛ возрождает Кубок мира без участия ИИХФ. Получается, Россия на нем сыграет?

А вот что в октябре 2022-го (за несколько недель до переноса) писал один из главных инсайдеров Пьер Лебрюн: «С ИИХФ все еще есть нерешенные вопросы, и, конечно же, разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе — что делать с Россией? Есть другие страны, которые не хотят участия России в этом турнире из-за ситуации на Украине. Это действительно сложная проблема для НХЛ и профсоюза, так что посмотрим, к чему все приведет. Но идея отсрочки Кубка мира для меня сейчас более актуальна, чем месяц назад».