Телохранитель Овечкина готов рвать и метать за русского капитана: «Хочу бить всех, играть максимально жестко»

Силовик «Вашингтона» Том Уилсон — крайне интересный персонаж. 30-летний форвард, которого могут назвать и агитатором, и двусторонним форвардом, и даже тафгаем, лишь дважды в карьере преодолевал отметку в 40 очков за сезон. С одной стороны, результативные баллы — не вполне его работа. С другой — играть собственно в хоккей Уилсон умеет.
За свою карьеру Том Уилсон 5 раз был дисквалифицирован в НХЛ. Но за дюжину сезонов в сильнейшей лиге мира сумел очень сильно прибавить, причём как непосредственно в игре, так и в человеческом отношении. Нужен пример? Не вопрос: Уилсон стал, наверное, единственным хоккеистом в мире, который делает устные предупреждения сопернику, когда собирается в него врезаться. Уилсон говорит, что заранее кричит оппоненту, у которого есть возможность хоть как-то приготовиться ко «встрече» со 100-килограммовым и двухметровым Томом.
«Однажды знаменитый тафгай из 1990-х Стю Гримсон, которого за своеобразный стиль драк прозвали “Комбайн”, так сказал о Уилсоне. “Если бы его взяли и поставили в состав в конце 1980-х, никто бы не задумался о том, что он играет излишне жестко или грязно. Более того, его бы считали хорошим игроком. Ясно, что игра эволюционировала”, — сказал автор канадской телекомпании Sportsnet Скотт Оук.
Нравы в НХЛ 30 лет назад и правда были намного более суровыми, но и сам хоккей стал намного быстрее, атлетичнее и мощнее.
«Я просто начал кричать соперникам. Я стараюсь их предупредить, когда собираюсь в них врезаться, а они меня не видят. Игра действительно стала очень быстрой и парни, возможно, не ожидают того, что их будут бить. Что я кричу? Я кричу слово: “Внимание!”. Я даю сопернику шанс защитить себя. Мне кажется, что это уменьшает количество стычек со мной, ограничивает грязные удары», — сказал Уилсон.
Этой простой мерой Том поменял репутацию о самом себе со стороны дисциплинарного комитета НХЛ. Уилсон не стал играть мягче, но за счет этой тонкой корректировки он перестал быть наказуемым: начиная с сезона-2020/2021, Уилсон не попадал под действия дисквалификаций. В последний раз он получил «отсидку» в 2021 году за то, что «бортанул» Брендана Карло из «Бостона» — тогда Тому дали 7 матчей дисквалификации, потому что соперника увезли в госпиталь из-за удара в голову.
«Я хочу играть максимально жестко. Я хочу рвать и метать. Но я никогда не был парнем, который сознательно хочет причинить вред сопернику. Я просто играю в свою игру — выхожу и применяю силовые приемы. Иногда все меняется в доли секунды. Положение тела может поменяться, угол контакта изменится. Мне пришлось к этому адаптироваться, некоторые удары я убрал. Ну и стал предупреждать», — сказал Том.
Четыре других дисквалификации Уилсона уместились в период с 2017 по 2018 год, в отрезок из 105 матчей.
- 2 предсезонных матча — удар Роберта Томаса из «Сент-Луиса» (сентябрь2017).
- 4 матча дисквалификации — толчок на борт Сэмми Блейза из «Сент-Луиса» (октябрь 2017).
- 3 матча плей-офф — удар в голову Заку Астон-Ризу из «Питтсбурга» (1 мая 2018).
- 20 матчей, сократили до 14. Удар в голову Оскару Сундквисту из «Сент-Луиса» (20 сентября 2018).
6 матчей дисквалификации в марте 2024 года можно вынести за скобки. Тогда Уилсона отстранили за удар высоко поднятой клюшкой портив Ноа Грегора из «Торонто», но это был не зубодробительный прием, а элемент случайности.
«Сколько себя помню, всегда хотел играть жестко. Хотел, чтобы соперники меня не любили. Это чувство возникло с первой же тренировки, когда я применил силовой прием, это было в 7−8 лет. Мне очень нравилась эта часть игры. Надеюсь, что мои соперники будут меня уважать Я стараюсь играть честно, но играть жестко, насколько это возможно. Таким уж я вырос», — улыбается Уилсон.
Он также отмечает, что молодым хоккеистам надо быть более внимательными и наблюдательными на льду.
«Лично я всегда смотрю, кто выходит, кто меняется. Есть ли на площадке человек, который потенциально может нанести большой удар. У всех хоккеистов есть своя репутация», — резюмировал Уилсон.
За 12 сезонов он превратился в незаменимого форварда «Вашингтона». Три года назад он установил личный рекорд по результативности — 24 гола и 28 передач в 78 матчах. С показателем в 40−50 очков за сезон он действительно считался бы хорошим хоккеистом в начале 1990-х — Гримсон был прав. И среди головорезов-бойцов он не считался бы своим.
Но нынешний состав «Столичных» невозможно представить себе без Уилсона, который делает в среднем более 9 силовых приемов за матч и редко «привозя» удаления.
Леонид Михайлов