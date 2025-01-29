Телохранитель Овечкина готов рвать и метать за русского капитана: «Хочу бить всех, играть максимально жестко»

За свою карьеру Том Уилсон 5 раз был дисквалифицирован в НХЛ. Но за дюжину сезонов в сильнейшей лиге мира сумел очень сильно прибавить, причём как непосредственно в игре, так и в человеческом отношении. Нужен пример? Не вопрос: Уилсон стал, наверное, единственным хоккеистом в мире, который делает устные предупреждения сопернику, когда собирается в него врезаться. Уилсон говорит, что заранее кричит оппоненту, у которого есть возможность хоть как-то приготовиться ко «встрече» со 100-килограммовым и двухметровым Томом.